AVISO GERAL sobre SAQUE do Bolsa Família deixa brasileiros EM DÚVIDA

Atualmente, a população possui acesso a diversos benefícios por meio da inscrição no CadÚnico. Um dos mais conhecidos é o Bolsa Família, que tem ganhado bastante popularidade. O programa agora tem novas regras, o que pode gerar dúvidas entre os beneficiários. Também foram implementadas atualizações que permitem o resgate mais rápido do montante repassado.

A forma de sacar o Bolsa Família passou por mudanças, como citado, sendo possível fazê-lo através de várias agências, como Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Banco Nordeste e Caixa Econômica Federal. Essa colaboração entre os bancos federais trará vantagens e facilidades para a população, incluindo a agilidade no recebimento das parcelas. A presidente da Caixa, Maria Serrano, anunciou que cerca de 22 mil agências serão mobilizadas para essa integração.

Pagamento do Bolsa Família do mês de julho está em andamento

O pagamento do Bolsa Família referente a julho já começou a ser realizado desde o dia 18 de julho, contemplando aproximadamente 20,8 milhões de famílias no país. O valor mínimo do pagamento é de R$ 600, mas algumas famílias podem receber o Benefício Primeira Infância de R$ 150 ou R$ 300, além de um adicional de R$ 50 para famílias com jovens até 17 anos ou gestantes.

Vale lembrar que o Auxílio-Gás não será pago em julho, já que o último depósito foi em junho. Isso porque os pagamentos ocorrem bimestralmente, com o próximo previsto para agosto.

Confira abaixo o cronograma de depósitos para este mês, de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS):

18/07 – Dígito final do NIS 1;

19/07 – Dígito final do NIS 2;

20/07 – Dígito final do NIS 3;

21/07 – Dígito final do NIS 4;

24/07 – Dígito final do NIS 5;

25/07 – Dígito final do NIS 6;

26/07 – Dígito final do NIS 7;

27/07 – Dígito final do NIS 8;

28/07 – Dígito final do NIS 9;

31/07 – Dígito final do NIS 0.

Outros benefícios para cadastrados no CadÚnico

Outros benefícios disponíveis através do CadÚnico incluem:

Auxílio-Gás;

Telefone Popular;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

ID Jovem;

BPC/LOAS;

Aposentadoria para brasileiros de baixa renda;

Minha Casa Minha Vida;

Isenção para taxa de Enem e concursos públicos;

Carta Social;

Carteira da Pessoa Idosa;

Programa de Crédito Fundiário;

PETI;

Fomento para atividades rurais produtivas;

Programa Cisternas;

Programa de Reforma Agrária;

Água para Todos;

Bolsa Verde e

Programa Brasil Alfabetizado.

Famílias de Joinville são beneficiadas em muitos âmbitos com Bolsa Família

Em um período de dois anos, o programa de transferência de renda, que é o principal do país, passou por uma mudança significativa de patamar na cidade de Joinville, assim como em outras regiões do Brasil.

Isso resultou em uma expansão no número de participantes, bem como um aumento na média dos benefícios concedidos. Em Joinville, o montante mensal desembolsado pelo programa cresceu de R$ 1 milhão para R$ 10 milhões.



No mês de outubro de 2021, em Joinville, o Bolsa Família beneficiava 8,9 mil famílias, com um desembolso mensal um pouco acima de R$ 1 milhão. O programa atendia 26,4 mil pessoas na cidade, e o benefício médio por família era de R$ 120.

Naquele momento, os beneficiários também haviam recebido o auxílio emergencial, criado pelo governo no mês de abril para mitigar os impactos econômicos causados pela pandemia.

Já no mês de novembro de 2021, o Bolsa Família acabou sendo substituído pelo famigerado Auxílio Brasil. Dessa forma, houve um aumento na média dos benefícios, levando mais famílias a se inscreverem na cidade. Quando o valor mínimo foi estabelecido em R$ 400, em julho do ano passado, o programa já atendia 11,3 mil famílias. O valor do benefício foi posteriormente reajustado para R$ 600, e as adesões continuaram aumentando, chegando a 15 mil famílias no final do ano passado.

Esse patamar tem sido mantido neste ano, com o retorno do nome Bolsa Família, embora tenha havido uma queda sensível em julho, devido a uma revisão nacional do cadastro. Atualmente, o programa atende 14,9 mil famílias em Joinville, totalizando mais de 42 mil pessoas, com um desembolso mensal superior a R$ 10 milhões.