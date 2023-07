AVISO IMPORTANTE para os brasileiros que precisam de IMÓVEIS acaba de sair hoje

A procura por realizar o sonho da casa própria no estado de São Paulo (SP) deve aumentar em 76,3%, conforme as estimativas anunciadas pelo DataZAP+. Isso ocorre devido às novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, que elevaram o limite de financiamento para imóveis na Faixa 3 para R$ 350 mil.

A Faixa 3 do programa agora abrange famílias cuja renda mensal é de até R$ 8.000. Esse grupo poderá desfrutar de taxas de juros um tanto abaixo do que é praticado no mercado, variando entre 7,16% e 7,66% ao ano, e um prazo de pagamento dos imóveis de 35 anos.

Com novas regras do Minha Casa Minha Vida parte da demanda dos imóveis próprios poderá ser suprida

O DataZAP+ utilizou os dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Foi assim que conseguiu estimar a quantidade das famílias interessadas na participação do programa habitacional.

Segundo os resultados, estima-se que haverá uma demanda anual média de 1.618 financiamentos para os imóveis com os valores de R$ 180 mil até R$ 264 mil. No entanto, somente uma fração de famílias elegíveis demonstrou interesse no financiamento da residência pelo programa até 2023, conforme afirma Pedro Tenório, economista do DataZAP+.

A projeção também considera que São Paulo possui mais de 2,5 milhões de residências disponíveis com preços mínimos de R$ 180 mil. Além disso, foram avaliados imóveis vendidos entre setembro de 2019 e setembro de 2021, que se enquadram nos valores analisados.

“A expectativa é que o aumento do valor máximo do imóvel na Faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida impulsione o mercado imobiliário em São Paulo. Assim, permitirá que um maior número de famílias realize o sonho da casa própria”, destacou Tenório.

Subsídios e as faixas de renda

A Caixa iniciou as contratações com as novas condições aprovadas para financiamento imobiliário pelo Minha Casa Minha Vida com recursos do FGTS para habitação popular. Nessa nova fase, famílias com renda de até R$ 2.000 podem obter financiamento com taxa de juros nominais a partir de 4% ao ano pela Faixa 1 do programa. Além disso, famílias da Faixa 3, com renda entre R$ 4.400,01 e R$ 8.000, agora podem financiar imóveis de até R$ 350 mil. Antes, o valor máximo permitido era de R$ 264 mil.



O auxílio para complementação da aquisição do imóvel pelo programa também teve um aumento. O valor máximo, anteriormente de até R$ 47,5 mil, agora é de até R$ 55 mil. Esse benefício reduz o montante necessário para a entrada de famílias com renda de até R$ 4.400.

Além da redução das taxas, a Faixa 1 do programa teve o teto de renda ampliado de R$ 2.400 para até R$ 2.640, o que possibilita que mais pessoas tenham acesso a financiamentos e descontos com recursos do FGTS.

Para famílias das Faixas 1 e 2, com renda de até R$ 4.400, o limite do valor do imóvel varia entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, a depender da localização do imóvel. Dentro das novas condições, destaca-se a redução de 0,25 ponto percentual das taxas de juros nominais oferecidas a famílias com renda de até R$ 2.000. Nas regiões Norte e Nordeste, a taxa passou de 4,25% ao ano para a partir de 4% ao ano, e nas demais regiões, de 4,5% para 4,25% ao ano.

Para ter uma ideia de como será o financiamento imobiliário, os clientes podem fazer uma simulação pelo aplicativo Caixa Habitação. Ele está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS, e pelo site do banco. É possível conhecer as opções de financiamento habitacional, fazer simulações e obter informações sobre as taxas.