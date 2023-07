Ayesha Curry continua a expandir seus negócios: do que se trata seu novo lançamento ‘Sweet July Skin’?

Caril Ayesha decidiu homenagear suas raízes jamaicanas lançando uma nova linha de produtos para a pele que incentiva os usuários a tratar a pele em uma refrescante ‘férias na ilha’.

Isso é Curryé a primeira linha de cuidados com a pele e atende pelo nome de Sweet July Skin. Supostamente funde seu amor pela culinária e paixão por uma pele saudável.

Curry é mãe de três filhos e tem como objetivo transformar os regimes diários de cuidados com a pele em retiros de autocuidado, daí o tema da ilha para o lançamento.

Os produtos apresentam uma mistura rica em nutrientes de ingredientes diretos da natureza e supostamente deixarão a pele mais lisa, brilhante e hidratada.

Quanto ao elemento culinário, os produtos são compostos por componentes que abraçam o poder dos superalimentos caribenhos como goiaba, mamão e graviola.

“Ao longo da minha vida, aprendi muito sobre cuidados com a pele e os benefícios naturais derivados de superalimentos como mamão e goiaba com minha mãe e minha avó”, disse Aysha Curry.

“Ao combinar esses ingredientes com ativos comprovados, desenvolvemos uma experiência de cuidados com a pele que é ótima para a sua pele, mas também verdadeiramente agradável. Estou animado para compartilhar um pouco da minha cultura jamaicana com todos por meio desses produtos.”

Quem é Ayesha Curry?

Caril Ayesha é uma atriz canadense-americana que também escreveu livros de culinária e apareceu na televisão para programas de culinária no passado.

Ayesha Curry e Steph ‘desestressam’ da maneira mais louca possível

Ela é a esposa de um jogador de basquete de sucessoStephen Curry que é considerado por muitos como um dos melhores do esporte.

Recentemente, ela vendeu sua marca de vinhos para a quinta maior empresa de vinhos dos Estados Unidos da América, que atende pelo nome de Constellation Brands.