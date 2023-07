Bagaggio ABRE VAGAS por todo o território nacional

Saiba mais informações sobre a empresa e se inscreva!

A Bagaggio, rede de lojas líder no varejo de malas e acessórios de viagem, está contratando novas pessoas para preencher a sua equipe. Dessa maneira, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos ofertados e mais detalhes:

Analista Comercial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Compras e Importação – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Mídia de Performance – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Mídias Sociais – Rio de Janeiro – RJ – Associado;

Auxiliar de Serviços Gerais – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais, Zona Sul – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Banco de Estágio – Rio de Janeiro – Estágio;

Desenvolvedor TOTVS – Protheus – Rio de Janeiro – RJ – Autônomo;

Fotógrafo e Videomaker – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gerente – Boavista Shopping – Curitiba – PR – Efetivo;

Gerente de Vendas – Partage Shopping Campina Grande – PB – Efetivo;

Gerente de Vendas Trainee – Rio verde – GO – Efetivo;

Pintor de Produção – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Supervisor Comercial – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Boulevard Shopping – Vila Velha – ES – Efetivo;

Vendedor (a) – Catarina Fashion Outlet – São Roque – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Floripa Shopping – Florianópolis – SC – Efetivo;

Vendedor (a) – Várias outras localidades – Efetivo.

Mais sobre a Bagaggio

Sobre a Bagaggio, podemos ressaltar que a empresa está nas principais capitais brasileiras em mais de 170 pontos de venda. No início, era reconhecida apenas como especialistas em venda de malas e artigos masculinos, mas com o passar dos anos, o foco foi se ampliando, visando atingir um maior número de consumidores.

Por fim, trabalha com uma grande variedade de produtos, incluindo várias linhas exclusivas nacionais e internacionais, todas altamente conceituadas no mercado.

Como se inscrever em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

