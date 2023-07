Bam Margera diz que ex-esposa ainda mantém o filho dele em meio à batalha legal

Bam Margera diz sua ex-esposa Nikki ainda está impedindo-o de ver seu filho cara a cara – embora ele diga que está comprometido com mudanças no estilo de vida para permanecer sóbrio.

Pegamos Bam Tuesday fora do tribunal no centro de Los Angeles, onde ele disse que é uma sensação terrível conhecer seu filho Fénix está a uma curta distância de carro, mas ele ainda não consegue vê-lo … e ele insiste que está longe de ser o cara violento que Nikki está fazendo parecer.

Quanto à sobriedade de Bam, ele nos diz Lamar Odom queria trabalhar em seu vício um pouco diferente de como os centros de reabilitação lidaram com Bam no passado, e é por isso ele está fora .

FYI, Bam e Nikki estavam no tribunal para determinar se seu casamento era válido e para determinar se CA é o tribunal certo para lidar com o caso.

Também pegamos Nikki após a audiência, e ela ficou chocada com o rumo que as coisas tomaram com Bam depois de mais de uma década juntos. Ela acrescentou … O comportamento de Bam tem sido “extremamente assustador” e ela precisa ver uma mudança consistente antes de mudar de ideia sobre as visitas a Phoenix.