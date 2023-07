Bam Margera não está impressionada com o vídeo de skate de Steve-O, ‘Worst Style’

A ex-estrela de “Jackass” rasgou a mixtape de skate de Steve-O com uma resposta em vídeo, principalmente questionando a maneira como Steve-O completa seus kickflips.

As idas e vindas começaram com Bam insultando seu “Jackass” apresenta uma música com rappers Cult Shotta dar tanboymiguel … que desenhou um resposta em vídeo de Steve-O.