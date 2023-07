banca é contratada e novo edital pode sair nos próximos dias

O concurso Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) pode ter edital liberado nos próximos dias. Isso porque, uma das etapas cruciais para o andamento do certame foi finalizada.

Agora, o concurso já possui banca. A empresa contratada foi o Cebraspe. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 07 de julho.

Apesar de que ainda não foi anunciado o quantitativo de vagas, sabe-se que as oportunidades serão para vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

As oportunidades serão pelas sete unidades da Dataprev, sendo elas: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Santa Catarina e Distrito Federal.

O próximo passo, agora, é a publicação do edital que deve ficar para o final deste semestre.

Vagas solicitadas concurso Dataprev

Foram 200 as vagas solicitadas para o concurso Dataprev. Na ocasião em que houve o questionamento, a Dataprev destacou:

“Informamos que a empresa possui um alinhamento com o Ministério de Gestão e Inovação para novo concurso público no ano de 2023. Em relação ao quantitativo de vagas, a expectativa é de aproximadamente 200 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Os cargos e perfis ainda estão em fase final de validação”.

Como foi o último concurso Dataprev?

O último concurso Dataprev aconteceu em 2016 e contou com duas prorrogações antes de ser homologado. A seleção recebeu mais de 31 mil inscrições, que concorreram para a formação de cadastro reserva com 1.975 candidatos aprovados em ampla concorrência (AC).



Vale lembrar que as oportunidades foram para nível médio e superior. Para nível médio foram os seguintes cargos (auxiliar de enfermagem, técnico de segurança do trabalho) , já para nível superior, as oportunidades foram para (analista diversas áreas, engenheiro de segurança do trabalho e médico).

A Cetro concursos foi a banca organizadora. A empresa foi responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção

O concurso Dataprev contou com prova objetiva e discursiva nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Inglês ou Espanhol, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Concursos federais

No dia 16 de junho, a ministra Esther Dweck anunciou os seguintes nomes:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.