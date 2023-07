Banco Acreditar OFERECE EMPREGOS na Grande SP

O Banco Acreditar, grupo econômico formado por um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, uma Securitizadora, e duas Consultorias de Crédito e Cobrança, está contratando profissionais no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas abertas:

Analista Comercial – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Analista de Cadastro – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Analista de Cobrança – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Analista de Crédito – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Analista de Prevenção à Fraude – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Analista de T.I – Mogi das Cruzes – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Mogi das Cruzes – SP – Banco de talentos.

Mais sobre o Banco Acreditar

Falando mais sobre o Banco Acreditar, podemos destacar que, atuando no mercado desde 2013, com sede em Mogi das Cruzes (SP), o banco oferece capital de giro para os seus parceiros comerciais através da compra de seus recebíveis a prazo.

Além disso, entende que o sucesso é resultado de muita entrega de valor, por isso, busca sempre oferecer uma experiência mais personalizada e humana, e trabalha incansavelmente na entrega de valor para todos os seus stakeholders.

Por fim, tem como a sua maior recompensa a satisfação de seus clientes e parceiros, e é reconhecido pelo ágil atendimento através de um time de profissionais engajados.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas do Banco Acreditar já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

