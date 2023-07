Banco do Brasil emite COMUNICADO OFICIAL para seus clientes HOJE

O Banco do Brasil divulgou hoje, em comunicado oficial, que realizou a renegociação de R$ 255 milhões de reais no programa Desenrola Brasil. Esse montante corresponde a aproximadamente 35 mil clientes que tiveram a oportunidade de regularizar suas dívidas. Ao todo, o banco renegociou R$ 1 bilhão de reais em dívidas essa semana, por meio do Desenrola e por ações voltadas às micro e pequenas empresas.

Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil foi uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de promover um mutirão de renegociação de dívidas para pessoas físicas. A intenção do governo é retirar pessoas da lista de negativados e estimular o consumo da população, retomando o potencial econômico do país. Estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo programa, que visa atender devedores com renda bruta de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Nessa primeira etapa, a renegociação está disponível apenas para a faixa 2 do programa, destinada a pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. O Banco do Brasil aproveitou a oportunidade e ampliou as opções de renegociação para clientes além do programa, contemplando também micro e pequenas empresas.

Resultados da RENEGOCIAÇÃO

No total, o Banco do Brasil renegociou R$ 1 bilhão de reais em dívidas ao longo da semana. Cerca de 75,8 mil clientes foram beneficiados com condições especiais para a renegociação, incluindo não apenas aqueles envolvidos no programa Desenrola Brasil, mas também outros públicos, como micro e pequenas empresas. Dentre esses quase 76 mil clientes, aproximadamente 34 mil fazem parte da Faixa 2 do programa e renegociaram um volume superior a R$ 255 milhões de reais.

PRIMEIRA FRASE do programa Desenrola Brasil

A primeira fase do programa Desenrola Brasil teve início no dia 17 de janeiro, com a realização de duas ações paralelas. A primeira ação beneficiou pessoas com dívidas de até R$ 100, vencidas até 31 de dezembro de 2022, permitindo que seus nomes fossem limpos, ou seja, retirados do cadastro negativo. Nesse caso, a dívida não é perdoada, mas o cliente terá a oportunidade de regularizá-la.

A segunda ação do programa visa atender pessoas físicas que possuem dívidas em bancos, sem limite de valor, e que possuam renda de até R$ 20 mil. Nesse caso, as instituições financeiras oferecem a possibilidade de renegociação direta em troca da antecipação de créditos tributários, ou seja, descontos em tributos. O governo disponibilizou R$ 50 bilhões em créditos antecipados, proporcionais aos descontos concedidos.

BENEFÍCIOS do programa Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil traz diversos benefícios para os participantes. Além da oportunidade de regularizar suas dívidas, os clientes têm a possibilidade de limpar seus nomes, o que facilita o acesso a crédito e serviços financeiros. Com a renegociação, o objetivo é também impulsionar o poder de consumo da população, estimulando o mercado interno e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país.

Próximas etapas do programa



Você também pode gostar:

Após o sucesso da primeira semana do programa Desenrola Brasil, o Banco do Brasil e o governo federal planejam dar continuidade à renegociação de dívidas. A expectativa é que mais pessoas sejam beneficiadas nas próximas etapas, abrangendo diferentes faixas de renda e ampliando o alcance do programa para atender um maior número de devedores.

O programa Desenrola Brasil, implementado pelo governo em parceria com o Banco do Brasil, busca proporcionar a renegociação de dívidas e a regularização financeira de milhares de brasileiros. Com a ampliação das opções de renegociação para além do programa, o banco demonstra seu compromisso em auxiliar não apenas os participantes do Desenrola Brasil, mas também micro e pequenas empresas. Espera-se que essa iniciativa contribua para a recuperação econômica do país, beneficiando tanto os devedores quanto o mercado como um todo.