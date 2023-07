Banco do Nordeste toma decisão e REDUZ TAXA DE JUROS; veja quem será beneficiado

O Banco do Nordeste anunciou oficialmente na última quarta-feira (26) que vai reduzir a taxa de juros mensais do Crediamigo. Trata-se de um programa de microcrédito urbano. Segundo as informações da instituição, o patamar vai sair de 3,2% para 2,53% ao mês. A medida começa a valer oficialmente a partir da próxima terça-feira (1).

Ainda com base nas informações do banco, a ideia da nova redução dos juros para o Crediamigo é fazer com que os microempreendedores tenham mais facilidade no acesso ao crédito. Além disso, o Banco do Nordeste acredita que poderá ajudar a impulsionar a geração e ocupação e renda na região.

Vale lembrar que embora o Banco do Nordeste tenha este nome, ele não atua apenas no Nordeste. Parte de Minas Gerais e do Espírito Santo também são atendidos pelo sistema desta instituição financeira. Assim, as pessoas que residem nestas regiões também terão a oportunidade de pegar o crédito com juros menores.

Com a nova redução, o Banco do Nordeste estima que mais de R$ 13 bilhões em crédito sejam liberados pela instituição até o final deste ano de 2023. Caso se confirme, o número representaria um acréscimo de 30% em relação ao valor que foi contratado pelos cidadãos em todo o ano de 2022.

O Crediamigo

Dados mais recentes divulgados pelo Banco Central apontam que o Crediamigo injetou mais de R$ 10 bilhões em operações de crédito para microempreendedores apenas no decorrer do ano de 2022. É justamente este patamar que a instituição quer elevar.

Hoje, o Banco do Nordeste atende mais de 2 milhões de clientes em vários estados do Brasil. A carteira ativa está na casa dos R$ 6 bilhões, ainda de acordo com as informações divulgadas pela própria instituição.

Atualmente, o Crediamigo pode atender empreendedores de diversas áreas de trabalho. Veja na lista abaixo:

Indústria Marcenarias, sapatarias, carpintarias, artesanatos, alfaiatarias, gráficas, padarias, produções de alimentos, etc.

Comércio Ambulantes, vendedores em geral, mercadinhos, papelarias, armarinhos, bazares, farmácias, armazéns, restaurantes, lanchonetes, feirantes, pequenos lojistas, açougueiros, vendedores de cosméticos etc. Os clientes que atuam no setor de comércio formam a maioria dentro da carteira do Crediamigo.

Serviços Salões de beleza, oficinas mecânicas, borracharias, etc.



Com este crédito, o empreendedor poderá atuar em uma série de vantagens. Veja abaixo:

Abertura de conta corrente gratuita.

Créditos escalonados e crescentes com juros mais baixos.

O empréstimo é liberado de uma só vez em até sete dias úteis.

O agente pode ir até o empreendimento do cidadão.

O banco oferece orientação empresarial.

O empréstimo pode ser renovado e evoluir até R$ 21.000,00, de acordo com a estrutura do seu negócio e capacidade de pagamento.



Você também pode gostar:

Para solicitar o Crediamigo, o cidadão precisa atender as seguintes condições:

Ser maior de idade.

Ter ou querer iniciar uma atividade comercial.

Ter faturamento de até R$ 360 mil ao ano.

Para crédito em grupo, é preciso reunir um grupo de amigos empreendedores, que morem ou trabalhem próximos e que confiem uns nos outros. Trata-se de uma garantia conjunta para o pagamento das prestações.

Para crédito individual é necessária a garantia de coobrigado.

Novas quedas de juros

“Entendemos o valor de cada centavo para quem busca apoio para iniciar ou expandir um empreendimento próprio. Essa expressiva redução de 21% na taxa de juros do Crediamigo fará uma diferença significativa no valor mensal pago pelo empreendedor”, disse o novo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

Ele também sinalizou que poderá diminuir ainda mais as suas taxas de juros nos próximos meses. Contudo, o presidente do Banco do Nordeste condiciona estas quedas ao processo de redução da Selic, que poderá ser definido pelo Banco Central (BC) dentro de mais alguns dias.

“Estamos atentos ao mercado e, caso o Banco Central reduza a Taxa Selic, o Banco do Nordeste poderá diminuir ainda mais suas taxas de juros, beneficiando ainda mais os microempreendedores”, completou Paulo Câmara em comunicado.