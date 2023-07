Banco Inter conta com programa de pontos com vantagens exclusivas; Veja como funciona!

O Banco Inter foi um dos primeiros bancos digitais do Brasil, fundado em 1994 e sediado em Belo Horizonte. O banco se destacou pela ausência de taxas em serviços básicos e corretagem, e sempre busca inovações para seus clientes. Nesse sentido, a instituição financeira lançou o Inter Loop, um programa de acúmulo de pontos.

Com o Inter Loop, os clientes do Banco Inter poderão acumular pontos através do cartão e da conta virtual, que podem ser trocados por cashback em compras, entre outras vantagens.

Além disso, outra novidade do Inter Loop é a chance de trocar os pontos do programa por milhas aéreas da Azul, através do “Tudo Azul”. Desta maneira, os clientes do Banco Inter podem trocar os pontos por passagens de mais de 150 destinos no Brasil, assim como cerca de 3 mil destinos internacionais, através da parceria com outras companhias aéreas.

Como funciona o Inter Loop

A cada compra que o cliente do Banco Inter realiza, no cartão ou na conta virtual, são acumulados pontos no Inter Loop, que podem ser convertidos em benefícios. Os clientes podem, inclusive, escolher quais vantagens do programa mais se adequam ao seu estilo de vida. Essas vantagens incluem descontos em lojas, viagens, entre outras.

Através do Inter Loop, por exemplo, o cliente do Banco Inter pode economizar na próxima fatura do cartão de crédito, através da conversão dos pontos em descontos. Como dito, através do Programa Tudo Azul também é possível aproveitar viagens aéreas com a Azul. Para isso, basta transferir os pontos do Inter Loop.

Confira a seguir outros benefícios do programa de pontos do Banco Inter:

Receba cashback diretamente na conta: Os pontos do programa podem ser convertidos em dinheiro de volta, depositado diretamente na conta digital do cliente;

Cashback Extra no Super App Inter Shop: Os pontos do Inter Loop também podem ser convertidos em descontos especiais em mais de 270 lojas, através do Inter Shop no Super App. Essas lojas incluem: Casas Bahia, Fast Shop, Centauro, entre outras;

Meu Porquinho: Também existe a possibilidade de trocar os pontos do programa do Banco Inter por investimentos.

Uma grande vantagem do Inter Loop é que os pontos do programa não expiram, desde que o usuário mantenha uma conta ativa no Banco Inter. Sendo assim, é possível acumular os pontos pelo tempo que for necessário, e trocar pelos benefícios desejados.

Acúmulo de pontos

Os pontos acumulados através do Inter Loop variam de acordo com qual cartão o cliente do Banco Inter possui. Confira a seguir:

Cartão Inter WIN – 1 ponto a cada R$ 2,00 em compras no crédito;

Cartão Black – 1 ponto a cada R$ 2,50 em compras no crédito;

Cartão Platinum – 1 ponto a cada R$ 5,00 em compras no crédito;

Cartões Gold -1 ponto a cada R$ 10,00 em compras no crédito.



Esse novo programa de pontos do Banco Inter condiz com o compromisso do banco digital de inovar e trazer serviços diferenciados aos clientes. Lembrando que a instituição financeira também está fazendo parte do programa do governo Desenrola Brasil, o qual serve para a renegociação de dívidas. Nesse sentido, o Banco Inter conta com uma aba em seu aplicativo apenas para que os clientes participem do programa.