Banco NEON divulga GRANDE NOVIDADE para seus clientes

Com a crescente busca por alternativas de investimento, o Banco Neon lançou seu próprio Certificado de Depósito Bancário (CDB) com rendimento de até 113% do CDI. Essa nova opção de investimento oferece vantagens significativas em relação à poupança, como rendimento superior e liquidez diária.

Neste artigo, exploraremos em detalhes o novo CDB Neon, suas características, benefícios e como ele se diferencia de outras opções disponíveis no mercado. Além disso, discutiremos a conta digital Neon, que oferece uma série de benefícios e facilidades para movimentar e investir seu dinheiro.

O CDB Neon: Vantagens e Rendimento

O CDB Neon é uma excelente alternativa para quem busca um investimento seguro e rentável. Com um rendimento de até 113% do CDI, ele se torna uma opção mais vantajosa do que a poupança, que apresenta um rendimento muito inferior.

Além disso, o CDB Neon possui liquidez diária, o que significa que você pode resgatar seu dinheiro a qualquer momento sem perder rentabilidade. Essa flexibilidade é especialmente importante para quem precisa de disponibilidade imediata dos recursos.

Outro ponto positivo do CDB Neon é a garantia oferecida pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que assegura os investimentos de até R$250 mil. Isso proporciona uma tranquilidade adicional aos investidores, já que o FGC é uma entidade confiável e reconhecida no mercado.

Para facilitar a compreensão do rendimento do CDB Neon, veja a tabela abaixo:

Prazo Rendimento Até 180 dias 105% do CDI 181 a 360 dias 107% do CDI 361 a 540 dias 109% do CDI 541 a 720 dias 111% do CDI 721 a 900 dias 113% do CDI

Conta Digital Neon: Facilidades e Benefícios

A conta digital Neon oferece uma série de benefícios e facilidades para quem busca uma solução simples e acessível para movimentar seu dinheiro. Além de ser totalmente digital, ela conta com recursos como Pix, pagamento de boletos, cartão de crédito sem anuidade, cartão virtual, débito automático, investimento em CDB e portabilidade de salário.

Uma das principais vantagens da conta digital Neon é a praticidade. Com todas as transações realizadas pelo aplicativo, você pode realizar pagamentos, transferências e investimentos com apenas alguns cliques, sem a necessidade de deslocamento até uma agência bancária.

Outro destaque da conta digital Neon é o cartão de crédito sem anuidade. Essa opção atrai muitos usuários que desejam ter um cartão de crédito com vantagens e benefícios, sem precisar pagar uma taxa anual. Além disso, o cartão de crédito Neon possui aceitação internacional, o que o torna ideal para quem gosta de viajar.

Neon: Tarifas e Produtos Disponíveis



Você também pode gostar:

A conta digital Neon se destaca por oferecer uma experiência bancária completa, sem a cobrança de tarifas. Isso significa que você não precisa se preocupar com taxas de manutenção, saques ou transferências.

Além disso, a conta digital Neon oferece acesso a diversos produtos financeiros, como carteira digital, empréstimos e investimentos. Com isso, você pode aproveitar todas as facilidades oferecidas pelo banco e gerenciar suas finanças de forma eficiente.

Cartão de Crédito Neon: Sem Anuidade e Benefícios Exclusivos

O cartão de crédito Neon é uma opção muito popular devido à sua principal vantagem: a ausência de anuidade. Essa característica atrai muitos usuários que desejam ter um cartão de crédito sem a necessidade de pagar uma taxa anual.

Além disso, o cartão de crédito Neon possui aceitação internacional, o que o torna ideal para quem gosta de viajar e deseja contar com um cartão sem anuidade em suas viagens. Com ele, você pode aproveitar todos os benefícios de um cartão de crédito tradicional, sem se preocupar com tarifas adicionais.

O cartão de crédito Neon também oferece benefícios exclusivos, como cashback, onde você recebe de volta uma porcentagem dos seus gastos acima de R$1. Além disso, o programa Vai de Visa oferece uma série de ofertas e benefícios para os usuários do cartão Neon.

Avaliação Mobills: O Que Dizem Sobre o Cartão de Crédito Neon?

O cartão de crédito Neon recebeu uma avaliação positiva da Mobills, levando em consideração quatro pontos principais: benefícios e descontos, taxas e juros, facilidade de aprovação e conectividade. Com base nesses critérios, o cartão Neon obteve uma avaliação de 4.8, o que indica a satisfação dos usuários com o produto.

Entre os principais pontos positivos do cartão de crédito Neon estão o programa de cashback, que oferece uma porcentagem de volta dos gastos, e o programa Vai de Visa, que proporciona diversas ofertas e benefícios. Por outro lado, algumas limitações do cartão são a necessidade de possuir uma conta corrente e a ausência de cartão adicional.

Ademais, com o lançamento do seu próprio CDB e a oferta de uma conta digital completa, o Banco Neon se destaca como uma opção interessante para quem busca investimentos rentáveis e uma experiência bancária moderna e descomplicada. O CDB Neon oferece um rendimento atrativo e a conta digital Neon traz benefícios como pagamento de boletos, cartão de crédito sem anuidade e investimentos em CDB.

Se você está em busca de alternativas de investimento seguras e rentáveis, vale a pena considerar o CDB Neon. Além disso, se você procura uma conta digital prática e acessível, a conta digital Neon pode ser a solução ideal para gerenciar suas finanças de forma eficiente.