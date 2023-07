Banco Ourinvest ABRE VAGAS para diversos ramos

O Banco Ourinvest, instituição que é referência no segmento cambial, oferecendo soluções completas e atendimento personalizado nas mais diversas operações internacionais, está contratando novos colaboradores no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre os cargos, veja quais são as vagas abertas:

Advogado Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista B.I. – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Câmbio Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Contabilidade de Fundos Pleno (FII) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Crédito FIDC – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Formalização Backoffice de Ativos de Crédito Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Sanções Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista SRE Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos | Infra e Cloud – São Paulo – SP – Banco de talento;

Comercial – Mass Payments – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Banco Ourinvest

Sobre o Banco Ourinvest, é interessante frisar que sua história começa há mais de quatro décadas e é pautada por transparência, seriedade, agilidade, inovação e atendimento personalizado. Tudo para que a sua história marque a história dos clientes.

Hoje, são mais de 400 colaboradores guiados pelos seus valores de colaboração, olhar de dono, foco no cliente, agilidade e resultado. Isto é, entende a necessidade de cada cliente e oferece as soluções de câmbio ideais para simplificar processos e ajudar em todas transações internacionais.

Como enviar o seu portfólio?

Bom, agora que as vagas do Banco Ourinvest já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



