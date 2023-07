Banco Pine ABRE VAGAS para vários setores

Conheça a lista de cargos abertos e não perca sequer um minuto!

O Banco Pine, instituição financeira brasileira de capital aberto, que há mais de 25 anos destaca-se por financiar e assessorar grandes e médias empresas no mercado financeiro, está contratando novos profissionais para compor seu time. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Advogado (a) SR – Consultivo – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Backoffice – Varejo – Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Marketing SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Risco e Capital Regulatório SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – GERENTE CORPORATE – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Governança de TI – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de MIS – São Paulo – SP – Efetivo: Elaboração e gestão de banco de dados SQL; Organização de tabelas (star schema) de diversas origens (sistemas legados, DW e planilhas excel); Validação de bases, conferência e check das cargas diárias, semanais e mensais (data quality); Ponto focal junto a área de Tecnologia.

Mais sobre o Banco Pine

Falando um pouco mais sobre o Banco Pine, é interessante destacar que a companhia destacando-se por financiar e assessorar médias e grandes empresas. Focada na eficiência e produtividade frente aos negócios, com agilidade, reforça a importância de identificar as necessidades dos clientes sempre antecipando soluções.

Além disso, a empresa acredita que estabelecer relações com vínculo de longo prazo são primordiais e, o pilar da confiança é fundamental. Estimula a liderança e empreendedorismo, explorando a inspiração, persistência e aprendizado contínuo.

Como se candidatar em um dos cargos?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

