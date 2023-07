bancos confirmam mudança de horário

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) confirmou que as agências de instituições financeiras deverão atuar em horário diferenciado em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina. De acordo com as informações oficiais, as alterações serão iniciadas já a partir da próxima segunda-feira (24), quando a Seleção faz a sua estreia no Mundial.

Em regra geral, a ideia é a seguinte: sempre que o Brasil jogar às 8h, os bancos abrirão uma hora mais tarde em relação ao horário habitual, e fecharão também uma hora mais tarde. Quando a Seleção jogar às 7h, não haverá nenhum tipo de mudança no horário de atendimento das instituições financeiras.

Ainda segundo a Febraban, cada banco poderá adotar uma política própria para o período de atuação dos trabalhadores que estão em home office. Neste caso, a instituição financeira poderá definir quando eles precisam trabalhar em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo.

As variações por fuso

O novo horário de atendimento em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo varia a depender do seu fuso horário. Na maior parte do país, as agências devem abrir às 11h e fechar às 17h. Mas em algumas regiões específicas os novos horários serão diferentes. Veja abaixo:

Nos estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 11h às 17h;

Nos estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 10h às 16h;

Nos estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 9h às 15h;

Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília): das 12h às 18h

Atendimento remoto segue

Importante lembrar que os jogos do Brasil na Copa do Mundo só devem ter impacto no processo de atuação dos bancos em agências físicas. Atividades remotas envolvendo movimentação do dinheiro não serão impactadas pelas partidas do Mundial da FIFA, de modo que o cidadão poderá realizar estas atividades normalmente.

O sistema de internet banking, por exemplo, terá atividade normalizada em todos os bancos mesmo na segunda-feira (24). Você poderá fazer um pix normalmente para pedir aquela pipoca e o refrigerante assim que a Seleção Brasileira estiver jogando contra o Panamá na estreia do Mundial.

“Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, entre outros serviços”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria.

A Copa do Mundo

Esta é a primeira vez que os bancos se unem para trabalhar em horário diferenciado por causa de uma edição de Copa do Mundo Feminina. Normalmente este tipo de expediente só é usado nas edições masculinas do evento. De acordo com a Febrabran, a novidade ocorre devido ao “elevado interesse pela Copa do Mundo de Futebol Feminino”.

O Mundial foi iniciado ainda na última quinta-feira (20), e está sendo realizado na Nova Zelândia e na Austrália. É a primeira edição do torneio que conta com 32 times divididos em oito grupos, assim como ocorre normalmente nas edições masculinas do Mundial da FIFA.



Os jogos do Brasil na Copa do Mundo

Mas afinal de contas, quando o Brasil joga na Copa do Mundo da FIFA? Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado não apenas das partidas confirmadas, mas também uma projeção para as próximas fases.

Jogos Confirmados:

24 de julho (segunda) – BRASIL X PANAMÁ 8h

29 de julho (sábado) – BRASIL X FRANÇA 7h;

2 de agosto (quarta) – BRASIL X JAMAICA 7h.

Em caso de classificação em 1º e considerando que vá passando de fase:

Oitavas de Final: 8 de agosto (terça) – 8h;

Quartas de Final: 12 de agosto (sábado) – 4h;

Semifinal: 16 de agosto (quarta) – 7h;

Final: 20 de agosto (domingo) – 7h.

Em caso de classificação em 2º e considerando que vá passando de fase:

Oitavas de Final: 8 de agosto (terça) – 5h;

Quartas de Final: 12 de agosto (sábado) – 7h30;

Semifinal: 16 de agosto (quarta) – 7h;

Final: 20 de agosto (domingo) – 7h.