Recentemente, entrou em vigor o programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do governo federal que tem como objetivo auxiliar os brasileiros na renegociação de suas dívidas e, consequentemente, limpar seus nomes.

Bancos estendem prazo de parcelamento de dívidas para 10 anos no programa Desenrola Brasil

Em apenas alguns dias, mais de um milhão de CPFs negativados foram regularizados graças a esse programa. Desse modo, uma das principais características que tornam esse programa diferenciado é o prazo de pagamento das dívidas, que inicialmente era de até 96 meses.

No entanto, a Caixa Econômica Federal anunciou recentemente uma importante mudança: ampliará esse prazo, permitindo que seus clientes tenham até 10 anos para quitar suas dívidas.

Caixa Econômica Federal estende o prazo de parcelamento para 10 anos

Conforme informações oficiais, no dia 21 de julho, a Caixa Econômica Federal anunciou uma novidade que beneficiará inúmeros clientes que aderirem ao programa Desenrola Brasil.

Isso porque a instituição financeira decidiu estender o prazo de parcelamento das dívidas, possibilitando que os devedores paguem suas obrigações em até 120 meses, ou seja, uma década. Dessa forma, essa medida proporcionará aos clientes da Caixa mais tempo e flexibilidade para honrar seus compromissos e regularizar suas situações financeiras.

Banco do Brasil e Santander aderem à ampliação do prazo

Contudo, o movimento iniciado pela Caixa Econômica Federal logo foi seguido por outras instituições financeiras importantes no país. Visto que o Banco do Brasil e o Santander também anunciaram que irão oferecer a seus clientes a oportunidade de parcelar suas dívidas em até 120 meses, alinhando-se às novas condições apresentadas pelo programa Desenrola Brasil. Desse modo, essa decisão demonstra o compromisso dos bancos em ajudar a população a superar dificuldades financeiras e restabelecer sua saúde econômica.

Beneficiários da primeira fase do programa

O programa Desenrola Brasil está sendo lançado em fases para garantir que diferentes grupos de pessoas tenham a oportunidade de renegociar suas dívidas. Assim, nesta primeira etapa, os devedores poderão parcelar dívidas adquiridas no período entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Além disso, o programa é destinado a indivíduos com renda entre dois salários mínimos e até R$ 20 mil, proporcionando um suporte especialmente relevante para aqueles que mais necessitam. De modo geral, o Desenrola Brasil se mostra como uma iniciativa positiva do governo federal para ajudar os brasileiros a enfrentarem desafios financeiros e recuperarem sua estabilidade econômica.



Flexibilidade e planejamento

A ampliação do prazo de parcelamento de dívidas demonstra o comprometimento das instituições financeiras em contribuir para a superação da inadimplência e da negativação de CPFs no país. Já que com mais tempo e condições flexíveis de pagamento, os devedores terão a oportunidade de regularizarem suas dívidas de forma mais tranquila e planejada, aliviando o fardo financeiro e retomando o controle de suas vidas financeiras.

Faça um diagnóstico financeiro

O primeiro passo para criar um plano eficiente é conhecer a fundo sua situação financeira. Desse modo, liste todas as suas dívidas, incluindo valores, taxas de juros e prazos de pagamento. Além disso, calcule também sua renda mensal e identifique seus gastos fixos e variáveis.

Já que ter uma visão clara de sua situação financeira é fundamental para traçar estratégias adequadas.

Com o diagnóstico em mãos, priorize suas dívidas com base em critérios como a taxa de juros e o valor total. Dessa forma, dê prioridade àquelas com taxas mais altas, pois são as que geram maior custo ao longo do tempo.

Visto que ao priorizar essas dívidas, você reduzirá os juros acumulados e poderá quitar as demais de forma mais eficiente. Por fim, elabore um orçamento detalhado que inclua todas as suas despesas essenciais e deixe espaço para o pagamento das parcelas das dívidas prioritárias.