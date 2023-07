O governo federal anunciou recentemente o lançamento do tão aguardado programa “Desenrola Brasil“, uma iniciativa que visa proporcionar descontos para os cidadãos negativados que desejam quitar suas dívidas.

Programa Desenrola Brasil: bancos oferecem até 96% de desconto para quitação de dívidas

A principal intenção do programa é permitir que os milhares de brasileiros endividados tenham a oportunidade de limpar seus nomes e reconquistar sua saúde financeira. Em consonância com esse objetivo, diversos bancos já estão participando e oferecendo descontos atrativos para a renegociação de dívidas.

Quais bancos adotaram o Programa Desenrola Brasil?

De modo geral, o Programa Desenrola Brasil conta com a adesão de importantes instituições financeiras, proporcionando aos seus clientes a oportunidade de se beneficiarem das ofertas de renegociação de dívidas. Entre os bancos que já aderiram ao programa estão:

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica vai além ao oferecer condições especiais para quem deseja renegociar suas dívidas. Assim, com mais de 13 milhões de clientes que podem se beneficiar, a Caixa disponibiliza múltiplos canais para a negociação.

Incluindo o site oficial, o atendimento pelo WhatsApp através do número 0800 104 0104, o telefone 4004 0104 para capitais e regiões metropolitanas, e o número 0800 104 0104 para demais regiões. Os clientes também podem utilizar o App Caixa Tem, com a opção “Desenrola Brasil”.

Banco Inter

A fintech Banco Inter oferece descontos de até 90% para a renegociação de dívidas, além da possibilidade de parcelar o saldo devedor em até 36 parcelas. Certamente, essa é uma importante oportunidade para o cliente quitar suas dívidas com a instituição.

Itaú

O Itaú também faz parte do programa Desenrola Brasil e se compromete a oferecer descontos atrativos e condições especiais para a renegociação. Desse modo, os clientes elegíveis ao programa terão a chance de reduzir suas dívidas em até 60% para débitos em atraso. Para participar, os clientes podem entrar em contato com o banco através do WhatsApp no número (11) 4004 1144 ou pelo site oficial do Itaú.



Santander

O Santander promete ofertas para pessoas físicas, com e sem entrada, flexibilidade de taxas e descontos de até 90%. Dessa forma, os interessados podem entrar em contato pelos números 4004-3535 para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 702 3535 para demais localidades, além de acessar o site específico para a renegociação (www.santander.com.br/renegociacao) em horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08h às 21h, e aos sábados das 09h às 16h.

Bradesco

O Bradesco, outro grande banco brasileiro, também se juntou ao programa Desenrola Brasil e oferece a todos os seus clientes interessados, diversas opções de canais de atendimento para iniciar o processo de renegociação de dívidas.

Banco do Brasil

Por fim, o Banco do Brasil também aderiu ao programa e garante oferecer condições especiais para seus clientes, trazendo melhores opções de renegociação. Desse modo, as opções disponíveis para renegociar incluem o aplicativo do Banco do Brasil, Internet Banking, a Central de Relacionamento pelos números 4004 0001 (Capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões).

Ou ainda, através do WhatsApp enviando uma mensagem com a hashtag #renegocie para o número (61) 4004 0001 ou presencialmente em todas as agências da rede. É importante ressaltar que estes são apenas alguns dos bancos aderiram ao Desenrola, já que diversas outras instituições também fazem parte do programa, como o Neon, Picpay e o Nubank.

Uma ótima oportunidade para o cidadão

Certamente, com a implementação do programa Desenrola Brasil e a adesão de importantes instituições financeiras, o governo federal proporciona uma valiosa oportunidade para os brasileiros endividados recuperarem suas finanças.

Os descontos e condições vantajosas oferecidos pelos bancos credenciados pelo Banco Central, podem aliviar significativamente o fardo financeiro daqueles que buscam regularizar sua situação creditícia.

Agora, é o momento propício para os endividados aproveitarem as oportunidades disponíveis e darem um passo em direção à tão esperada estabilidade financeira.