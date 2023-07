Bancos renegociam e vão liberar até 90% de desconto; veja como aproveitar

Pouco mais de uma semana depois do lançamento do Desenrola, o programa segue ajudando a negociar as dívidas de brasileiros em todas as regiões do Brasil. Nesta primeira fase, o projeto atende as pessoas da chamada Faixa 2. São cidadãos que possuem renda per capita de até R$ 20 mil contraídas exclusivamente em bancos até o dia 31 de dezembro de 2022.

Neste momento inicial do projeto, a negociação acontece diretamente entre o credor e o banco. Cada instituição financeira pode estabelecer as suas próprias regras e ofertas. Até aqui, mesmo sem a presença de um fundo garantidor, o fato é que boa parte dos bancos estão adotando grandes vantagens de negociação para os trabalhadores.

Em alguns casos, por exemplo, os descontos podem chegar até a 96% para as dívidas de cidadãos que estão dispostos a quitar o problema à vista. Mas mesmo para aqueles que preferem parcelar o pagamento, existem opções vantajosas de instituições que estão oferecendo vários anos para os pagamentos.

As condições oferecidas pelos bancos

Caixa

Prazo máximo de pagamento: em até 96 meses;

Quais são os descontos? De 40% a 90% para pagamento à vista;

Onde posso renegociar? Na página temática do programa no site da Caixa; no WhatsApp, pelo número 0800 104 0104; na Central de Relacionamento nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões).

Banco do Brasil

Taxa de juros: Dependem do perfil do cliente, tempo de atraso e o tipo da dívida;

Prazo máximo de pagamento: em até 120 meses;

Quais são os descontos? De até 96% para pagamentos à vista;

Onde posso renegociar? Nas agências; no aplicativo do BB; Internet Banking (nos endereços bb.com.br/renegocie, para pessoas físicas, ou bb.com.br/renegociepj, para pessoas jurídicas); Central de Relacionamento pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões); ou no WhatsApp, enviando #renegocie para o número 61 4004-0001.

Itaú

Taxa de juros: O banco não informou;

Prazo máximo de pagamento: O banco não informou;

Quais são os descontos? De até 60% nas taxas de juros;

Onde posso renegociar? No Whatsapp (11) 4004-1144 e pelo site.

Santander

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida;

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses;

Quais são os descontos? De até 90%, dependendo do caso;

Onde posso renegociar? Centrais de Atendimento telefônico (4004-3535 nas capitais e regiões metropolitanas e 0800-702-3535 nas demais localidades), ou no site. No caso de dívidas de financiamentos, o canal é a página. As condições dependem do perfil do cliente.

Bradesco

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida;

Prazo máximo de pagamento: Em até 60 meses;

Quais são os descontos? O banco não informou;

Onde posso renegociar? Nas agências, caixas eletrônicos, aplicativo, site ou pelo WhatsApp, no número (11) 4858-5151.

Inter

Taxa de juros: O banco não informou;

Prazo máximo de pagamento: Em até 36 meses;

Quais são os descontos? De até 90%;

Onde posso renegociar? As renegociações serão feitas pelo portal oficial, pelo aplicativo ou pela Central de Atendimento, 3003-4070.

O Desenrola Brasil



O Desenrola nada mais é do que um programa do Governo Federal que prevê uma ajuda no processo de negociação das dívidas dos brasileiros. O projeto foi uma das principais promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado.

Na manhã desta terça-feira (25), o presidente falou sobre o assunto. “O Desenrola foi uma promessa de campanha que estamos cumprindo para atender os 72% dos brasileiros endividados. Todo mundo merece ter o nome limpo na praça. E já tem gente reduzindo em 90% a sua dívida. O programa ainda terá outras fases mas já é um sucesso”, disse ele.

Vale lembrar que o Desenrola ainda vai contar com uma segunda fase. A partir de setembro, o programa vai começar a atender as pessoas que ganham até dois salários mínimos, e que tenham dívidas contraídas de até R$ 5 mil.