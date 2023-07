O Programa Desenrola Brasil vem se destacando como uma importante iniciativa para auxiliar clientes endividados a restabelecerem sua situação financeira.

Programa Desenrola Brasil: bancos renegociam R$ 500 milhões em dívidas

Nos últimos cinco dias, mais de 2 milhões de registros de clientes bancários com dívidas de até R$ 100 foram desnegativados, graças a esse programa. Conforme informa a Agência Brasil, os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) renegociaram um montante significativo de R$ 500 milhões em mais de 150 mil contratos de dívidas.

O Programa Desenrola Brasil e a renegociação de dívidas

De forma sucinta, o Programa Desenrola Brasil, criado pelo governo federal, tem como objetivo primordial reintegrar pessoas com restrição de crédito à economia. Dessa forma, os bancos brasileiros têm demonstrado compromisso e engajamento com a iniciativa.

Isso porque a Febraban ressaltou a importância da parceria entre os bancos e o programa. Assim, destacando que cada instituição financeira possui sua própria estratégia de negócios e, consequentemente, adota políticas específicas para a adesão ao Desenrola Brasil.

Condições específicas para renegociação

De modo geral, as condições para a renegociação de dívidas são estabelecidas individualmente por cada banco participante do programa. Dessa forma, as oportunidades de renegociação variam entre as instituições financeiras, conforme suas políticas específicas. Os clientes que desejarem participar do programa terão a chance de aderir até o dia 31 de dezembro.

Apoio da Febraban ao Desenrola Brasil

A Febraban ratificou seu apoio ao Desenrola Brasil, destacando sua relevância como um meio para reabilitar consumidores com restrições financeiras. Em suma, os números apresentados até o momento refletem o empenho e o sucesso do programa, revelando sua importância para a economia do país.

Exemplo da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal é um exemplo de instituição que se engajou no programa com resultados positivos. Isso porque nos primeiros dias do Desenrola Brasil, a Caixa informou ter renegociado mais de R$ 51 milhões em dívidas de seus clientes. Considerando que o banco possui cerca de 13 milhões de clientes com débitos, há espaço para aumentar ainda mais o número de renegociações.

Banco do Brasil: destaque nas renegociações



Outra instituição financeira que merece destaque é o Banco do Brasil (BB). Na primeira semana do Desenrola Brasil, o BB registrou uma expressiva renegociação de R$ 1 bilhão em dívidas. Assim, ao longo de cinco dias, aproximadamente 75,8 mil clientes refinanciaram seus débitos, o que demonstra a eficácia e a adesão ao programa.

Enfoque do BB nas renegociações

O Banco do Brasil concentrou seus esforços nas renegociações de diversos públicos inadimplentes. Uma vez que além das pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil, o BB também priorizou a renegociação para micro e pequenas empresas, bem como pessoas físicas em geral.

Desse modo, para facilitar o processo, os clientes interessados em negociar suas dívidas podem utilizar o aplicativo ou o site da instituição, de acordo com suas necessidades específicas. De forma geral, o Programa Desenrola Brasil tem se mostrado uma ferramenta poderosa para auxiliar clientes bancários endividados a saírem da negativação e retomarem o caminho da estabilidade financeira.

Uma importante iniciativa

Os números divulgados pela Febraban e os exemplos de grandes instituições atestam o sucesso e o comprometimento dos bancos brasileiros com essa iniciativa. Dessa forma, a possibilidade de renegociação até o fim do ano oferece uma oportunidade valiosa para aqueles que desejam regularizar suas dívidas e reconstruir sua vida financeira.

Uma grande medida para a economia nacional

O Programa Desenrola traz alívio financeiro para a inadimplência da pessoa física jurídica, e também injeta milhões de reais na economia. Pois, além de os bancos receberem os valores negociados, ainda é devolvido o poder de compra ao cidadão; o que é muito importante para o equilíbrio do fluxo de oferta e demanda e, por conseguinte, da inflação.