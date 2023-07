Barbara Palvin e Dylan Sprouse: o luxuoso casamento do casal na Europa

Tele casamento do ator Dylan Sprouse e modelo Barbara Palvin ocorreu em 15 de julho na casa de campo da família da noiva em sua terra natal, a Hungria.

A revista Vogue publicou fotos exclusivas do evento, revelando a elegância do casamento.

Em breve haverá um segundo casamento na Califórnia, que será muito maior e, segundo especula-se, terá a presença de um grande número de celebridades.

“Hoje foi um evento mais privado e com o nosso círculo mais próximo”, confirmou Barbara Palvin em entrevista à Vogue.

Os três vestidos da noiva

Para a cerimónia, a noiva de Budapeste optou por um simples mas elegante vestido branco de seda da Vivienne Westwood. Ela completou o look com salto Jimmy Choo e gargantilha da Tiffany & Co. Ela usou luvas longas e um véu de tule que lhe deu um toque que lembra o cinema vintage.

Para a festa ela usou dois vestidos: primeiro um branco mais curto e depois um vermelho, honrando a tradição húngara. A tradição do vestido vermelho dita que a noiva deve usá-lo depois da meia-noite.

Ela usou uma peça do estilista húngaro MERO. Ambos os vestidos também foram combinados com um par de sapatos Jimmy Choo. O costume, chamado Vestido de noivasimboliza a transição ‘de namorada para esposa’.