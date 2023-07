‘Barbie’ arrasa nas bilheterias e chega a US$ 95 milhões no inacreditável segundo final de semana

Barbie prova que ela é o melhor unicórnio rosa nas bilheterias, alcançando novos patamares em seu segundo ano. O filme está programado para arrecadar $ 95 milhões ou mais em seu segundo fim de semana, marcando uma das melhores performances de segundo fim de semana na história da bilheteria norte-americana. Notavelmente, também se torna a Warner Bros.’ melhor segundo fim de semana bruto de todos os tempos, mesmo sem ajustar a inflação.

Os detratores previram um rápido declínio para a Barbie após sua estreia recorde em julho, quando ela ganhou US $ 162 milhões. No entanto, o encantador filme movido a energia feminina desafia as expectativas, apresentando uma queda de apenas 41% na receita de bilheteria, um feito raro para um filme com um fim de semana de estreia tão grande.

A magia rosa não se limita apenas à América do Norte; Barbie continua a pintar as bilheterias no exterior com seu charme. O filme agora está olhando para um total global de US $ 750 milhões ou mais até domingo, aproximando-se rapidamente da cobiçada marca de US $ 1 bilhão. Será apenas o segundo filme de 2023 a ingressar no clube dos bilhões de dólares, seguindo a Universal O filme Super Mario Bros.que alcançou impressionantes $ 1,34 bilhão em todo o mundo.

Em sua primeira semana, a Barbie conquistou a maior bilheteria da história da Warner Bros., superando até mesmo o icônico Christopher Nolande O Cavaleiro das Trevas.

Qual é o resto das previsões de bilheteria?

Por falar em Christopher Nolan, seu último filme Oppenheimer também não é desleixado. O drama biográfico de três horas mantém sua proeza de bilheteria, prestes a arrecadar US$ 46 milhões em seu segundo fim de semana, o que representa apenas uma queda de 44%. Isso marca o segundo maior fim de semana para um filme classificado como R, superando Deadpool 2. Espera-se que a arrecadação global de Oppenheimer chegue a US$ 395,4 milhões, tornando-se o sexto maior filme de Nolan de todos os tempos.

Enquanto isso, a Disney Mansão Mal Assombrada está tendo uma estreia mais moderada, projetada para ganhar de US $ 23 milhões a US $ 27 milhões no fim de semana de estreia. O filme de ação ao vivo familiar enfrentou desafios com críticas medíocres, a greve contínua do SAG-AFTRA afetando a publicidade e um mercado competitivo.