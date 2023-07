Barbie ou Oppenheimer: Que filme Mahomes e outras estrelas da NFL assistirão?

Eesde que se sabia que dois dos filmes mais esperados do verão estreariam no mesmo dia, os fãs de ambos Barbie e Oppenheimer – filmes dirigidos por Greta Gerwig e Christopher Nolanrespectivamente – acabaram criando o que vem sendo apelidado de “barbenheimer”, com espectadores ansiosos para assistir aos dois filmes no mesmo dia.

Embora ambos os filmes sejam diametralmente opostos em tom e abordagem, o #Barbenheimer a tendência se tornou viral semanas atrás, e vários jogadores da NFL não a ignoraram. Em um vídeo que circula no Twitter, vários jogadores são questionados sobre qual filme preferem assistir.

Astros da NFL escolhem entre Barbie ou OppenheimerTwitter

Assim, estrelas como Patrick Mahomes e Travis Kelce de Kansas City Chiefse Primos Kirk de Minnesota Vikings, respondeu à pergunta. A maioria das respostas foi a favor do filme de Gerwig, talvez porque vários jogadores têm filhas que planejam levar para assistir ao filme.

Ambos os filmes competem nas bilheterias.

Por um lado, Barbie é baseado na boneca mundialmente famosa criada pela Mattel, que acompanhou a infância de várias gerações. Por outro lado, Oppenheimer conta a história de J. Robert Oppenheimer, conhecido como o “pai da bomba atômica”.

Ambos os filmes disputam as bilheterias neste fim de semana, não só nos Estados Unidos e no Canadá, mas também em vários países do mundo. Relatórios iniciais indicam uma vantagem significativa nas receitas de bilheteria para o filme de Gerwig, estrelado por margot robbie e Ryan Goslingembora deva ser notado que a Barbie é adequada para toda a família, enquanto o filme de Nolan é para adultos.