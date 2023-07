Barbie: trocadilho de pôster de filme adulto gera polêmica na França

Tele filma ‘Barbie’, estrelado margot robbie e Ryan Goslingdá uma reviravolta no universo usual da popular boneca de brinquedo.

Por enquanto, muitos já viram o trailer e puderam ler as reações dos atores e da equipe do filme, que chega aos cinemas em breve.

No entanto, o que foi totalmente inesperado é a controvérsia que surgiu na França.

Tudo aconteceu a partir de um cartaz promocional que, a princípio, parecia totalmente inócuo. Mostra Ken (Ryan Gosling) levantando a Barbie (margot robbie) nos ombros, exibindo os músculos.

O seguinte texto acompanha a imagem: “Ela pode fazer tudo. Ele é apenas Ken”. Até agora, nada fora do normal. No entanto, a tradução francesa dessas frases tornou este pôster viral.

O motivo da polêmica na França com ‘Barbie’

“Ela pode fazer qualquer coisa. Ele é apenas Ken.” Como comenta Sensacine, na linguagem popular francesa, Ken significa fazer sexo.

Assim, a tradução ficaria assim: “Ela sabe fazer tudo. Ele só sabe fornicar”. Muitos usuários nas redes sociais comentaram sobre o fato e a imagem se tornou viral. As teorias de que se trata de uma polêmica planejada não demoraram a aparecer.

Um executivo da Warner Bros. disse ao The Hollywood Reporter: “É deliberado. Não há como um falante de francês não ter percebido esse trocadilho sujo. Na verdade, é genial que eles tenham feito isso.” . A verdade é que, intencionalmente ou não, o cartaz teve grande repercussão na França.

Barbie é proibida no Vietnã por causa de mapa

Por outro lado, o lançamento do filme ‘Barbie’ foi proibido no Vietnã devido a uma polêmica política. “O Conselho Nacional de Avaliação e Classificação de Filmes viu o filme e tomou a decisão de proibir sua exibição no Vietnã por causa da violação da linha de nove traços”, explicou Vi Kien Thanhdiretor do Departamento de Cinema Vietnamita.

A linha tracejada, que aparece em uma cena em que Barbie e Ken seguram um mapa, é uma demarcação de territórios reivindicados pela China. Algumas áreas, como as Ilhas Paracel e as Ilhas Spratly, também são reivindicadas pelo Vietnã. Esta não é a primeira vez que o Vietnã proíbe filmes por esse motivo.