Barcelona: Dembélé pode ser o próximo Neymar

TOs fantasmas do passado estão voltando em Barcelona. Paris Saint-Germain estão de volta à caça de outro jogador do Barcelona e, como aconteceu no verão de 2017, o clube catalão não está em uma boa situação.

Na ocasião, os parisienses desembolsaram 222 milhões de euros por Neymar. Desta vez, a mudança pode ser muito mais barata para eles. Até 172 milhões de euros a menos.

Os parisienses se preparam para um futuro sem Kylian Mbappé e estão de olho em Ousmane Dembele. Uma peça importante no mercado de transferências que, surpreendentemente, foi deixada desprotegida por Los Cules. Com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros válida até 1 de agosto, ele está prontamente disponível.

A situação agora está nas mãos de Dembele e parece ruim para os Blaugrana. Segundo o SER, o Paris Saint-Germain pediu por escrito ao Barcelona para negociar com o jogador, já que está disposto a pagar sua cláusula de rescisão.

Como resultado, o Barcelona começou a tentar impedi-lo de sair. A decisão é dele. Xavi já lhe disse muitas vezes, em particular e em público, que ele é um parte fundamental de seu projeto.

Os diretores esportivos também o informaram. É claro que a capacidade dos catalães de convencê-lo financeiramente é muito menor do que a do PSG. Estavam em negociações para renovar o contrato, embora se mostrassem complicadas devido às exigências financeiras do jogador. O PSG não teria problemas em realizar tais desejos.

A contagem regressiva começou

Em tudo isso, o tempo é muito importante. A cláusula de liberação do jogador vai de 50 a 100 milhões de euros a 1 de agosto. O fato é que na última renovação de contrato de Dembélé, o Barcelona concordou em dar ao jogador 50% de qualquer valor de transferência.

De qualquer forma, tanto os 50 como os 100 milhões de euros são valores perfeitamente aceitáveis ​​para o PSG. O Barcelona, ​​por outro lado, não acharia fácil vender um de seus melhores jogadores por uma quantia tão pequena. Por 25-50 milhões de euros vão não encontrar um substituto para ele no mercado.

Boa vontade

O empresário de Dembélé, que sempre teve fama de osso duro de roer, disse ao Barcelona que, se sair, será apenas se houver um acordo entre os clubes e não por meio de sua cláusula de rescisão.

No entanto, o clube catalão não quer nada com sentar para negociar com o PSG. Eles querem que Dembélé fique e o encontro que o jogador terá com Xavi pode ser decisivo. Eles sabem que financeiramente a batalha está perdida e daí o pessimismo que se instalou em torno do Barcelona. Só as palavras de Xavi poderiam fazer um milagre.