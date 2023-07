Barcelona: Há um caso para Dest: Ele poderia ficar no Barcelona!

As transferências de saída se tornaram uma dor de cabeça para o Barcelona nos últimos anos, mas neste verão eles estão bem encaminhados nesta fase.

De fato, os gigantes catalães já fecharam ou estão prestes a fechar acordos para os jogadores que Xavi não manterá para a próxima temporada. O único cujo destino ainda não está claro é Sergino Dest.

Graças a esse grande impulso do departamento técnico, o técnico catalão pode abrir mão da lista de jogadores convocados para a turnê pelos Estados Unidos nesta temporada e simplesmente levar consigo todos os titulares.

No verão passado, ele teve que sair Neto, Oscar Mingueza, Riqui Puig, Martin Braithwaite e Samuel Umtiti Em Barcelona.

O Barcelona começou com cinco partidas urgentes na mesa: Umtiti, Trincao, Dest, Lenglet e Collado.

O zagueiro francês já havia rescindido contrato com o Barcelona semana passada.

No caso do atacante, esportivo exerceu a opção de comprar o jogador pelo contrato de empréstimo se o clube português mantivesse seu status de primeira divisão.

Duas partidas perto de serem finalizadas

Umtiti e Trincão já estão fora do clube e Lenglet e Collado são esperados para segui-los esta semana.

O catalão ainda nem começou a pré-temporada sob as ordens do Xavisendo concedida autorização para encerrar sua saída, que, a partir de hoje, aponta para Real Betis.

O francês, por outro lado, apareceu ontem de manhã no Ciudad Deportiva, mas concordou com Xavi estar ausente até 18 de julho para definir seu futuro. O Tottenham está trabalhando duro para contratá-lo.

Portanto, há apenas o caso de destino. O americano encerrou um difícil período de empréstimo no AC Milão.

O jogador não fez parte dos planos do treinador durante toda a temporada e disputou apenas 13 partidas em todas as competições.

Seja como for, tudo indica que fará parte do plantel para a digressão aos Estados Unidos na próxima semana. No momento ele está em Xaviesquadrão de.

Nico e Abde são casos diferentes. O técnico catalão quer vê-los na pré-temporada antes de tomar uma decisão final sobre seu futuro.

O meio-campista, que passou a última temporada emprestado ao Valênciajá se juntou aos preparativos, enquanto o extremo tem mais alguns dias de folga depois de ter conquistado a Taça de África Sub-23 com Marrocos.

Suas boas atuações em saúde durante a temporada 22-23 e na seleção nacional despertou o interesse de outros clubes.