Barcelona: Laporta: Barcelona tem pagamentos pendentes com Messi até 2025

Joan Laporta discutiu a situação atual em Barcelonafocando principalmente nas dificuldades financeiras do clube, o dinheiro devido Lionel Messi e Xavi Hernándezpotencial renovação do contrato.

O Barcelona presidente revelou que o clube ainda deve Messi pagamentos pendentes, que devem terminar em alguns anos.

Messi sobre a conquista da Copa do Mundo: “Foi algo extraordinário”

“O que lhe é devido é o diferimento de salários que foi acordado com a diretoria anterior e que gera pagamentos pendentes que terminam em 2025”, disse. A porta disse La Vanguardia.

O presidente também discutiu Messidecisão de rejeitar Barcelonaavanços e assinar para Inter Miami em vez de.

“Tínhamos um acordo com a LaLiga de que destinaríamos parte dos recursos que temos para Messi” A porta disse.

“Estava incluso no plano de viabilidade. Comunicamos para Jorge Messiquem me disse isso Messi teve um ano muito difícil em Paris e que queria menos pressão.

“Com a nossa opção, ele teria continuado sob pressão e eu entendi sua decisão. [to go to Inter Miami].

“Boa sorte para ele e começamos a preparar uma grande homenagem para ele.

“No marco do 125º aniversário do clube, e quando retornarmos ao Camp Nou, seria o momento perfeito para isso.”

Laporta onde o contrato de Xavi

A porta passou a enfatizar que Barcelona pode não conseguir perseguir algumas metas no meio-campo, mas está otimista de que o clube estenderá Xavi Hernándezcontrato de.

“[Xavi] entende a situação do clube”, A porta observado.

“Ele gostaria de fortalecer o meio-campo, mas sabe que algumas opções são inviáveis ​​e seria errado. [if we signed them].

“Ele quer continuar e não haverá problema.”

Ansu Fati pode ficar no Barcelona

Houve vários relatos afirmando que Ansu Fati poderia partir Barcelona no verão, mas A porta acredita que o produto La Masia vai ficar parado.

“Deixe-o continuar” A porta adicionado.

“Ele tem que ganhar Xaviconfiança e, quando entra em campo, tem que fazer a diferença porque tem talento para isso.

“Há ofertas para [Andreas] Christensenpara Pedripara Gavipara [Ronald] Araújopara [Marc-Andre] Ter Stegenpara Ansu Fatipara Raphinhapara [Alejandro] Balde. Mas não somos um clube de vendas.”