Barcelona: L’Equipe relata reunião Barcelona-PSG para discutir Mbappé

Aé se o Kylian Mbappé novela ainda não havia atingido proporções fantasiosas, uma reportagem publicada pelo L’Equipe na manhã desta segunda-feira virou a trama de cabeça para baixo.

A mídia francesa informa que Barcelona e Paris Saint-Germain se reunirá nas próximas horas para discutir a chegada de Kylian Mbappé na Catalunha. Eles farão isso remotamente.

O negócio parece inviável dada a situação financeira em que o clube catalão se encontra, longe de conseguir atingir os valores solicitados pelo conjunto parisiense para o seu craque. Porém, os Blaugrana poderiam oferecer jogadores em troca e isso baratearia a transação.

No momento, a operação não parece viável para os catalães. Não se pode esquecer que os problemas financeiros do clube são tão agudos que ainda não foi possível inscrever os jogadores renovados ou as três novas contratações deste verão, Ilkay Gundogan, Inigo Martinez e Oriol Romeu.

Além disso, Al Hilal tem feito Nasser Al-Khelaifi uma oferta de 300 milhões de euros. Essa operação poderia durar apenas um ano e permitiria ao jogador sair para Real Madrid na próxima temporada e o clube francês cobrar uma taxa de transferência muito alta.

Muitas entidades já solicitaram Mbappéembora saibam que sua incorporação é mais do que complicada. Manchester United, Chelseae até mesmo Tottenham na Premier League e na Itália, Inter e AC Milão… e agora parece que Barcelona juntaram-se à longa lista.

Mesmo assim, Mbappéo futuro ainda está mais perto Real Madrid do que para Barcelona e Riade.