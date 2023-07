Barcelona leva um El Clasico animado contra um azarado Real Madrid

EUe o clássico de verão é um prelúdio do que Real Madrid e Barcelona vão oferecer ao longo da temporada, há motivos para sorrir. A partida em Dallas entre os dois gigantes do futebol espanhol foi um grande jogo, um duelo bem disputado entre Xavi e de Ancelotti duas equipes, o que foi tudo menos um amistoso. Até mesmo os lançamentos foram protestados.

Bara, que teve mais força que o Madrid, venceu. Dembl, Fermn e Ferran marcaram os trs gols em uma noite em que Vinicius bateu trs vezes na trave. Os quarto e quinto chutes do Real Madrid contra a trave foram de Carvala e Tchouamni, para encerrar uma noite fatídica na frente do gol após 28 chutes. O resultado foi muito duro e abrirá um debate com Mbapp no ​​horizonte.

Um gol soberbo de Dembl após uma boa jogada estratégica bem conduzida por Pedri colocou o Barcelona na frente aos 15 minutos. O gol fez jus É isso bom começo, que sob o comando de De Jong conseguiu quebrar o poderoso meio-campo do Real Madrid. Aos três minutos, eles tiveram a chance de abrir o placar, mas o chute certeiro de Oriol Romeu acertou o travessão. Bara dominou todas as áreas do jogo, com Pedri e Gndogan a aliar-se a Lewandowski e, sobretudo, a Dembl, o jogador mais influente da equipa. O Bara torce para que o PSG esteja blefando, senão vai ter problema.

O Clássico de verão foi uma declaração de intenções do Xavi e Ancelotti. Os dois colocaram no gramado o que a priori seria o onze padrão ao longo da temporada. Haverá ajustes, obviamente, e a forma marcará muitas escalações ao longo da temporada, mas esta primeira escalação serve para fazer algumas leituras. Especialmente em Real Madrid, onde podemos constatar que Bellingham é a pedra angular no meio-campo, Camavinga um jogador intocável e Kroos e Modric dois mestres que verão os seus minutos reduzidos. No Bara, sem Busquets, De Jong manda no meio-campo e Oriol Romeu parece que vai ser mais uma contratação do que se pensa.

A reação do Real Madrid

Madrid levantou-se ao fim de um quarto de hora e subjugou Apenas durante 30 minutos em que os comandados de Xavi tiveram uma excelente atuação defensiva. Assim como na temporada passada. O Real Madrid esteve perto de empatar com quatro chances claras, que abrirão mais uma vez o debate sobre a necessidade ou não da contratação de Mbapp. Em um time que pratica um futebol muito bom e com uma intensidade muito alta, a sensação é de que após a saída de Benzema eles estão perdendo 40 gols. Vinícius, ainda em fase de adaptação à nova posição, mais por dentro, acertou duas vezes na trave, uma delas de pênalti. Rodrygo, por sua vez, enfrentou Ter Stegen, uma vez após uma cobrança de falta e outra após uma boa jogada do Real Madrid. Carvajal também esteve perto de marcar de carambola e Bellingham, da segunda linha, também foi perigoso. Mas o Real Madrid foi para o intervalo em desvantagem.

E poderia ser pior, porque o Bara contra também criava perigo. Isso é quando Courtois emergiu para fazer uma defesa de Dembl em um um-a-um após uma ação em que Mendy foi pego. O lado francês de Madrid tem dois problemas. A primeira, sua atuação. O segundo, Francisco Garcia. Para fang, ele nasceu, como quase sempre. Ali estava o único ferimento verdadeiro, a propósito. Em Bara, Christensen e Gndogan saíram antes do intervalo de um clássico que fisicamente cobrou seu preço. Porque a intensidade estava no máximo. Allen Chapman teve de dar três cartões nos primeiros 45 minutos, a Tchouamni, Camavinga e De Jong. Lo disse, ninguém guardou nada.

San Fermin apareceu

A segunda parte começou como a primeira, com o Bara dominando. O intervalo não agradou ao Real Madrid, que demorou a encontrar a bola. Tchouamni teve uma chance de encontrar a bola e chutou na trave, de Madrid terceiro. A partir desse minuto, e com a entrada de Kroos e Modric, a equipa alvinegra cresceu e igualou forças com a equipa azulgrana.

Enquanto em Bara foi O jovem que lançou os ataques de sua equipe, Madrid quebrou graças a Rodrygo, em busca constante de Vinícius, sem sucesso na frente do gol. Ele acertaria novamente na trave, para assinar um hat-trick de chutes na trave.

Faltando 17 minutos, Ancelotti ativou o plano B, que este ano tem nome claro: Joselu Mato. O Bellingham saiu, mais contido do que nos primeiros jogos, e o Real Madrid voltou ao clássico 4-3-3 em busca do gol que lhe daria o empate. Xavi, por sua vez, retirou seu maquinário pesado de campo e eliminou cinco jogadores de uma só vez. Fermín e Sergi Roberto assumiram o meio-campo e, contra todas as probabilidades, abriram o jogo. Foi para o crédito do jogador local, cuja explosão em Dallas nunca será esquecida pelos Culs.

Aos 84 minutos fez 2 a 0 com um belo gol de canto e aos 91 deu um belo passe para Ferran fazer o 3 a 0. Sete minutos mágicos para eliminar o Real Madrid, que não esteve mal no jogo, mas se viu com um problema que tem solução de 230 milhões de euros.