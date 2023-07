Barcelona: Logan Paul ‘surpreende’ KSI, torcedor do Arsenal, com Prime e parceria com o Barcelona

Ssensação da mídia ocial Logan Paul “surpreendeu” seu parceiro de negócios KSIque é um Arsenal FC fã, com bebida esportiva Prime substituindo Gatorade como o novo patrocinador de hidratação para FC Barcelona.

Paul, 28 anos, compartilhou um vídeo encenado dele cobrindo os olhos de KSI antes de revelar o brasão do Barcelona e a nova parceria. A estrela britânica do YouTube – cujo nome verdadeiro é Olajide Olayinka Williams “JJ” Olatunji — não gostou, dizendo que já tinha o Arsenal como parceiro.

Logan Paul é engasgado pelo astro do UFC Isreal Adesanya após assinar contrato de patrocínio

“Sim, temos o Arsenal, mas eles ficaram em segundo lugar”, disse Paul. “O FC Barcelona foi o primeiro. E, francamente, JJ, precisamos de vencedores. Precisamos de campeões. Precisamos de pessoas que vençam.”

A empresa de bebidas esportivas foi fundada por Paul e KSI em 2022 e já se tornou uma das marcas mais populares do mercado.

Eles serão o “Parceiro Oficial de Hidratação” do Barcelona pelas próximas três temporadas, já que o clube busca “expandir sua rede global de parceiros” após uma parceria anterior com PepsiCoé Gatorade.

Barcelona embarca no trem PRIME

O Prime, que ressoou particularmente com o público mais jovem, conseguiu o Arsenal como seu parceiro no verão de 2022. A KSI chamou o acordo de “um sonho tornado realidade”.

O LaLiga os campeões também anunciaram a parceria por meio de um comunicado no sábado e disseram que estavam “orgulhosos” de ingressar na popular marca de bebidas. A demanda por Prime é tanta que as pessoas costumam esperar do lado de fora dos supermercados durante a noite para conseguir uma garrafa.

Prime também foi recentemente nomeada a “bebida esportiva oficial do UFC” e a dupla revelou a joint venture.

O anúncio ocorre quando KSI e Paul foram forçados a sair do palco no início desta semana em um evento promocional, um golpe publicitário que eles coordenaram, e é por isso que é difícil acreditar que o vídeo anunciando a parceria com o Barcelona seja real.