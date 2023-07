Barcelona: Robert Lewandowski ‘marca dentro e fora do campo’: mostra movimentos de dança incríveis com a deslumbrante esposa Anna

Robert Lewandowski não só marca gols. Pelo que parece, ele também tem muitos talentos fora do campo, um dos quais inclui dançando.

O atacante do Barcelona está aproveitando uma folga antes do início da nova temporada e esteve recentemente na Toscana para comemorar seu aniversário de dez anos de casamento.

O jogador e sua esposa também estavam acompanhados de outros companheiros do Barcelona, ​​incluindo o goleiro Ter Stegen, Andreas Christensen, Sergi Roberto e Frenkie de Jong, entre outros.

Um momento especial da noite chamou a atenção dos fãs: a dança estonteante entre os número 9 e sua deslumbrante esposa Anna.

Os dois decidiram comemorar a ocasião com uma dança impressionante, que não teria saído mal na Broadway. O vídeo da dança viralizou nas redes sociais e foi até republicado pela conta oficial do Instagram do FC Barcelona.

Em um ponto particular durante a dança, o dupla mostrou suas incríveis habilidades de coordenação e dança com uma pirueta impressionante, que foi recebido com aplausos e aplausos de seus companheiros de equipe.

‘Lewandowski marca dentro e fora de campo’, disse um torcedor nos comentários. Ele não está errado.