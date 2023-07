Barcelos tem 89 vagas de emprego pelo país

A renomada empresa Barcelos, referência no ramo alimentício e reconhecida por seus deliciosos pratos de origem portuguesa, anunciou recentemente uma série de novas oportunidades de emprego em diversas regiões do país. Com o objetivo de expandir sua equipe e aprimorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados, a companhia disponibilizou diversas vagas em diferentes áreas, proporcionando benefícios atrativos para os futuros colaboradores.

Barcelos abre vagas de emprego em todo o país

A Barcelos sempre priorizou o bem-estar de seus colaboradores, e, nessa linha de pensamento, a empresa oferece um pacote de benefícios bastante abrangente, garantindo o incentivo e a motivação de sua equipe. Dentre os principais benefícios disponíveis estão:

Plano de saúde e odontológico para funcionários e seus dependentes;







Vale-alimentação ou refeição, de acordo com a preferência do colaborador;







Programas de treinamento e capacitação para o desenvolvimento profissional;







Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;







Oportunidades de crescimento dentro da empresa;







Flexibilidade de horário em algumas áreas;







Participação nos lucros da companhia;







Ambiente inclusivo e diversificado;







Incentivo à inovação e criatividade;







Convênios com instituições de ensino para colaboradores que desejem continuar seus estudos;







Acesso a uma infraestrutura moderna e tecnológica;







Incentivo à prática de atividades físicas e ao bem-estar no ambiente de trabalho.

A empresa Barcelos disponibilizou vagas de emprego em diferentes setores, buscando profissionais comprometidos, dedicados e apaixonados pelo universo da gastronomia. As oportunidades são para atuação em várias cidades do país, e os cargos ofertados incluem:

Gerente de Restaurante – São Paulo/SP;







Cozinheiro(a) – Rio de Janeiro/RJ;







Atendente de Balcão – Belo Horizonte/MG;







Auxiliar de Cozinha – Brasília/DF;







Analista de Marketing – Curitiba/PR;







Supervisor(a) de Qualidade – Porto Alegre/RS;







Técnico(a) em Alimentos – Fortaleza/CE;







Gerente de Recursos Humanos – Salvador/BA;







Subchef de Cozinha – Recife/PE;







Atendente – Manaus/AM;







Estagiário(a) de Design – Florianópolis/SC;







Auxiliar de Limpeza – Goiânia/GO;







Analista Financeiro – Vitória/ES;







Recepcionista – Belém/PA.

As descrições detalhadas das vagas e os requisitos necessários podem ser encontrados no portal de recrutamento da empresa, através das informações, a seguir.

Veja também: DEXCO abre 110 vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Como se Candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Barcelos, o interessado deve acessar o portal de empregos 123empregos, onde encontrará as oportunidades divulgadas pela empresa. Após localizar a vaga de interesse, basta clicar no botão “Candidatar-se” e seguir as instruções do site para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.

Sobre a Empresa Barcelos

Fundada em 1993, em Portugal, a Barcelos é uma rede de restaurantes que se destaca por oferecer pratos deliciosos inspirados na culinária portuguesa. O seu grande diferencial é a utilização da famosa receita do Frango de Churrasco de Barcelos, famoso na cidade portuguesa que lhe dá o nome.



Você também pode gostar:

Com um conceito inovador e uma equipe dedicada, a empresa rapidamente expandiu seus negócios para outros países, conquistando paladares em todo o mundo. No Brasil, a Barcelos iniciou suas operações em 2005 e, desde então, tem conquistado a preferência dos brasileiros, tornando-se uma referência na gastronomia lusitana.

A preocupação com a qualidade dos alimentos, a busca constante por melhorias e a valorização de seus colaboradores são os pilares que sustentam o sucesso da Barcelos. Por meio de um atendimento personalizado e um ambiente acolhedor, a empresa proporciona aos clientes uma experiência gastronômica única, repleta de sabores e tradição.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.