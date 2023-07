Beijo homossexual de Matty Healy no palco cancela Festival de Música da Malásia

Matty Healy beijou um cara no palco durante um festival de música da Malásia – em protesto, sem dúvida – e agora … a coisa toda foi descartada pelo resto do fim de semana.

O vocalista de 1975 estava se apresentando com sua banda na sexta-feira em Kuala Lumpur, como parte do Good Vibes Festival que estava acontecendo até domingo. Infelizmente, o restante dos artistas contratados não subirá ao palco por causa do que aconteceu.

Durante todo o show, Matty deixou claro que estava muito chateado com as leis anti-LGBT do país – que criminalizam atos homossexuais, puníveis com até 20 anos de prisão.

Ele discursou para a câmera… e o cara rasgou o país asiático como um novo país, ao mesmo tempo em que prometia tocar músicas raivosas como resultado – desculpando-se com a multidão por ter que suportar o peso de sua raiva. Ele disse que provavelmente havia gays na platéia naquela noite.

1975 banido de Kuala Lumpur por violar as leis do país A homossexualidade é ilegal na Malásia Durante o set, o cantor Matty Healy beijou o baixista Ross McDonald ⬇️ pic.twitter.com/fmIX15u3c8 — TheViralLens (@TheViralLens) 22 de julho de 2023

Eventualmente, ele acertou em cheio ao beijar seu baixista, Ross McDonald … lançando-se em uma sessão de amassos na frente de todos, que faz oohs e ahhs.

Não demorou muito para que o 1975 deixasse abruptamente o palco … apenas para ver Matty retornar brevemente para anunciar o que estava acontecendo. Eles disseram que foram banidos e que o show havia acabado.

The 1975 foi banido de Kuala Lumpur, na Malásia, depois que Matty Healy fez um discurso chamando as leis anti-LGBTQ+ do país e beijou o baixista Ross MacDonald no palco: “Tudo bem, acabamos de ser banidos de Kuala Lumpur, até logo” pic.twitter.com/szflAj2iFT — PopBase (@PopBase) 21 de julho de 2023

Infelizmente para todos … isso acabou cancelando todo o festival, por ordem do governo. Os organizadores do festival emitiram um comunicado, colocando a culpa diretamente nos pés de Matty, dizendo … “Lamentamos profundamente anunciar que a programação restante do Good Vibes Festival 2023, planejada para hoje e amanhã, foi cancelada após a controversa conduta e comentários feitos pelo artista britânico Matty Healy, da banda The 1975.”

Eles acrescentam: “Esta decisão segue a diretriz de cancelamento imediato emitida… pelo Ministério das Comunicações e Digital. O Ministério sublinhou sua posição inabalável contra quaisquer partes que desafiem, ridicularizem ou violem as leis da Malásia.” O ministro das Comunicações também é citado como tendo dito que não vai levar estrelas “(tocar) nas sensibilidades da comunidade, especialmente aquelas que são contra as tradições e valores da cultura local”.