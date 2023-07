Bellingham começa forte em Valdebebas no primeiro treino do Real Madrid

A campanha 2023-24 do Real Madrid já começou, com Jude Bellingham como foco de atenção desde a primeira sessão.

Carlo Ancelotti comandou a sessão de segunda-feira, a partir das 17h30, com a estreia da equipa no relvado de Valdebebas esta temporada.

arda guler foi mais um a observar quando o jogador turco terminou as férias mais cedo para estar à disposição de Ancelotti desde a primeira sessão.

Pelas outras duas contratações já em Valdebebas, Brahim Diaz e Fran GarciaValdebebas é um lugar familiar.

Após os exames médicos realizados pela manhã, à tarde a bola apareceu em um grupo com a ausência da maioria dos jogadores que terminaram a temporada com suas seleções na terceira semana de junho e o reforço de vários jogadores do Castilla.

A sessão de treinamento começou com um exercício de aquecimento e rondos.

Depois, o grupo fez exercícios de posse e pressão, trabalho de precisão de passe e fez várias partidas em um campo pequeno.

Por fim, os jogadores realizaram testes de resistência para melhorar sua condição física.

Esta é a primeira fase de um regime de treinos que só ficará concluído na próxima semana.

No dia 19 de julho, o Madrid voará para os Estados Unidos para enfrentar aquela que será a fase central de sua pré-temporada que preparará o time para a temporada 2023-24.