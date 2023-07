Ben Affleck e Jennifer Lopez encabeçam a festa branca repleta de estrelas de Michael Rubin em 4 de julho

Ts Hamptons estavam eletrizantes para a festa repleta de estrelas de 4 de julho, na segunda-feira, organizada por Michael Rubin. Havia um código de vestimenta, todo mundo tinha que usar branco para este evento. Provavelmente, essa pode ser considerada a festa de celebridades com a maior diversidade que já vimos. realeza de Hollywood Ben Affleck e esposa Jennifer Lopez participou do evento com a filha de 17 anos de Ben, Tolet. Foi um evento tão exclusivo que apenas as pessoas mais famosas do mundo conseguiram um convite. Michael Rubin dá uma festa como essa todo dia 4 de julho, com as pessoas usando seus melhores tênis e vestindo roupas brancas. Jennifer Lopez usava um vestido branco de verão, ela também estava deslumbrante.

Quais outras celebridades compareceram à festança de Michael Rubin?

Dado que é verão e quase todo mundo está tentando aproveitá-lo, a maioria das celebridades do mundo compareceu a este evento. Nós vimos Kylian Mbappé, Joel Embiid, James Harden, Tom Brady, Devin Booker, Kendall Jenner, Jay-Z, Beyoncé, Justin Bieber, Hailey Bieber, Leonardo Di Caprio, Usher, Kevin Hart, Emily Ratajkowski, Kim Kardashian e muitos outros A-listers. Houve números musicais e fogos de artifício na festa que Michael Rubin deu nos Hamptons. Um que ganhou várias fotos onde você pode ver todas as estrelas que compareceram. Existem também muitos vídeos do evento gravados por algumas dessas celebridades.

Quem é Michael Rubin?

Michael Rubin tem um lugar especial entre os empresários de maior sucesso nos Estados Unidos da América. Ele é o CEO da Fanatics, um fabricante americano e varejista online que vende todos os tipos de memorabilia esportiva. Ele também tem uma NFT, uma aposta esportiva e uma filial iGaming na empresa. Pessoas de todo o mundo do esporte e do entretenimento sabem quem ele é e provavelmente ganharam dinheiro por causa dele. Mais famoso, porém, Michael Rubin é um proprietário minoritário do Philadelphia 76ers. Sua fortuna está atualmente avaliada em US$ 10,2 bilhões, segundo a Forbes.