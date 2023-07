Ben & Jerry’s pede à América em 4 de julho para devolver a terra roubada

A Ben and Jerry’s traçou uma linha na areia no dia 4 de julho – ignorando o patriotismo americano cego e exigindo que os EUA devolvam as terras roubadas que remontam a séculos.

A famosa empresa de sorvetes – que se tornou cada vez mais política ao longo dos anos – fez uma declaração ousada na terça-feira para o feriado … que, inevitavelmente, irritou cerca de metade do país, especialmente considerando a ocasião.

Eles foram ao Twitter, escrevendo: “Os Estados Unidos foram fundados em terras indígenas roubadas. Neste 4 de julho, vamos nos comprometer a devolvê-las.” Bastante direto, mas também … polarizador.

O site da B & J ecoou um sentimento semelhante, mas foi ainda mais longe – onde eles argumentaram que as comemorações do Dia da Independência poderiam, talvez, “distrair uma verdade essencial sobre o nascimento desta nação”. No que diz respeito ao plano de jogo, eles querem começar com o Mt. Rushmore.

Aqui está o que eles têm a dizer: “Qual é o significado do Dia da Independência para aqueles cujas terras este país roubou, aqueles que foram assassinados e forçados com violência brutal a entrar em reservas, aqueles que foram expulsos de seus lugares sagrados e tiveram sua liberdade negada.”

Ben and Jerry’s continua … “Os rostos no Monte Rushmore são os rostos de homens que trabalharam ativamente para destruir as culturas e modos de vida indígenas, para negar aos povos indígenas seus direitos básicos.”

Como você pode imaginar, a postura deles aqui atraiu a ira de muitos nas redes sociais… América.