Benafrutti OFERECE EMPREGOS em vários locais; Veja!

A Benafrutti, empresa idealizada por Luci Benassi que há mais de 8 anos oferece as melhores soluções para a gestão de redes de Hortifruti, está contratando novos funcionários nos estados de São Paulo e Goiás. Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia, dê uma olhada na lista de vagas abertas:

Promotor de Vendas – Campinas – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor de Vendas – Goiânia – GO – Promotor;

Promotor de Vendas – São Paulo – SP – Promotor;

Promotor de Vendas – Jundiaí – SP – Demonstrador / Promotor;

Vendedor (a) para Hortifruti – São Paulo – SP – Venda Interna;

Vendedor (a) de Hortifruti II – São Paulo – SP – Venda Interna;

Auxiliar Operacional – São Paulo – SP – Produção;

Promotor (a) – Zona Oeste – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Auxiliar Operacional II – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito.

Mais sobre a Benafrutti

Sobre a Benafrutti, podemos frisar que, hoje com sede em São Paulo e filial em Brasília, a Benafrutti conta com uma ampla linha de produtos que vai desde frutas, legumes, verduras, frutas secas, grãos e orgânicos até uma linha especial para restaurantes, a Benafrutti Oriental, garantindo produtos de qualidade e excelência em seu atendimento.

Embora jovem, a Benafrutti veio para inovar o setor de Hortifrutti com o modelo de gestão compartilhado, oferecendo uma parceria incomparável para o varejista, com um novo sistema de negociação e operações dedicadas, conforme a sua necessidade.

Por fim, com produtos direto do produtor e com sua produção própria, a Benafrutti atende hoje grandes redes de supermercados, restaurantes, sacolões e atacadistas.

Como enviar o seu portfólio?

Bom, agora que as vagas da Benafrutti já vieram à tona, você só precisa clicar neste link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

