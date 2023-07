Beneficiários vão receber valor de R$ 900,00; veja como você pode sacar

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, mais conhecido como CadÚnico, tem sido a chave para milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, o CadÚnico permite que os cidadãos tenham acesso a diversos programas sociais, incluindo o recebimento de um valor de até R$ 900. Veja como você também pode se beneficiar deste programa.

Quem São os Inscritos no CadÚnico

Segundo o governo federal, qualquer família que tenha uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa está qualificada para se inscrever no CadÚnico. No entanto, para receber o valor de R$ 900, é necessário atender a alguns requisitos adicionais.

Requisitos para Receber o Valor de R$ 900

Os beneficiários que desejam receber o valor de R$ 900 devem ter seus dados atualizados no CadÚnico e atender a alguns critérios específicos. A quantia recebida pode variar dependendo da composição da família, ou seja, da renda familiar, quantidade de pessoas que residem na mesma casa e faixa etária de cada membro.

Composição Familiar e Valor do Bolsa Família

A quantia mínima que um beneficiário pode receber através do programa é de R$ 600. No entanto, este valor pode aumentar de acordo com a composição familiar. Por exemplo, crianças de até 6 anos de idade têm direito a um adicional de R$ 150, enquanto mulheres grávidas ou que estejam amamentando recebem R$ 50 a mais. Além disso, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos de idade também recebem um adicional de R$ 50. Desta forma, uma família composta por dois adultos e duas crianças menores de 6 anos de idade pode receber até R$ 900.

Calendário de Pagamento

Os beneficiários do CadÚnico devem ficar atentos ao calendário de pagamento, que é divulgado mensalmente pelo governo federal. A Caixa Econômica Federal, que é responsável pelos depósitos, segue uma ordem de pagamento de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Próximas Datas de Pagamento



Você também pode gostar:

As próximas datas de pagamento começam no dia 18 de agosto e terminam no dia 31 do mesmo mês. Assim, os pagamentos são depositados na conta poupança social digital do Caixa Tem e podem ser sacados em qualquer agência da Caixa, casas lotéricas ou caixas eletrônicos.

Caso prefira, o beneficiário também pode movimentar o valor através do aplicativo do Caixa Tem, disponível para Android e iOS.

Segue abaixo o calendário de pagamento de acordo com o número final do NIS:

NIS 1: 18/08;

NIS 2: 21/08;

NIS 3: 22/08;

NIS 4: 23/08;

NIS 5: 24/08;

NIS 6: 25/08;

NIS 7: 28/08;

NIS 8: 29/08;

NIS 9: 30/08;

NIS 0: 31/08.

A Importância do CadÚnico

O CadÚnico é essencial para a gestão de vários programas sociais e de transferência de renda no Brasil, incluindo o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, é a única base de dados no país que possui números específicos para pessoas em situação de rua desde 2012.

Através do CadÚnico, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua realiza levantamentos mensais do número de pessoas em situação de rua em todos os municípios brasileiros.

De acordo com o levantamento do observatório, em maio deste ano havia 210.695 pessoas vivendo nas ruas pelo país, um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Atualização do CadÚnico e o Papel das Prefeituras

As prefeituras têm um papel crucial na atualização do CadÚnico. Algumas delas, no entanto, ainda não se organizaram para fazer a regularização do cadastro.

São Paulo, por exemplo, que concentra cerca de 25% da população em situação de rua no país, apresenta uma queda no número de pessoas nesta situação. No entanto, a realidade nas ruas mostra que essa queda não é perceptível.

A Taxa de Atualização Cadastral

A taxa de atualização cadastral de São Paulo é de 63,5%, abaixo da média nacional, que é de 81,1%, e da taxa verificada para outras capitais, como Rio de Janeiro (83,6%), Belo Horizonte (81%), Salvador (80,8%) e Brasília (88,9%).

A prefeitura de São Paulo informou que realiza os cadastramentos em unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) através de agendamento prévio pelo telefone 156 ou encaixe nas agendas. São realizados cerca de 80 mil agendamentos para cadastro e atualização do CadÚnico, que resultam em cerca de 63 mil atendimentos mensais em média.

A Situação em Outras Capitais

Além de São Paulo, outras capitais brasileiras também apresentam um grande número de pessoas vivendo nas ruas. No Rio de Janeiro, por exemplo, havia 13.407 pessoas em situação de rua em maio, um aumento de 3,2% em relação a março.

Em Belo Horizonte, a contagem do CadÚnico registrava 11.295 pessoas em situação de rua em maio, frente a 11.339 em março. Salvador registrou um aumento de 3%, chegando a 7.577 pessoas em maio. Já em Brasília, o número variou pouco, de 7.212 pessoas em março para 7.180 em maio.

A Necessidade de Atualização do CadÚnico

A atualização do CadÚnico é fundamental para garantir que todas as pessoas em situação de rua sejam contabilizadas. As prefeituras precisam se esforçar mais para atualizar os dados e refletir a realidade da situação. Afinal, a situação destas pessoas não pode continuar invisível, e a atualização do CadÚnico é o primeiro passo para mudar isso.

Conclusão

Em suma, o CadÚnico é uma ferramenta essencial para os brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Ele oferece acesso a diversos programas sociais e a oportunidade de receber um valor de até R$ 900. No entanto, é importante manter os dados sempre atualizados para garantir o recebimento dos benefícios.

Se você se enquadra nos requisitos, não deixe de se inscrever no CadÚnico e fique atento ao calendário de pagamento. Lembre-se, o primeiro passo para mudar a sua situação é buscar as oportunidades disponíveis.