Benefício do INSS está LIBERADO HOJE (27) para ESTE grupo de pessoas

Os aposentados, pensionistas que recebem algum tipo de auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social aguardam ansiosamente pelas datas de pagamento. O calendário mensal do benefício do INSS se inicia, comumente, nos últimos dias de cada mês e se estende até os primeiros dias do mês seguinte.

Para saber quando e quanto vão receber, os beneficiários podem utilizar o aplicativo oficial do INSS (Android ou iOS), acessar o site ou entrar em contato com a central telefônica. É importante ressaltar que os valores do benefício do INSS já estão sendo pagos com o reajuste do salário mínimo, o que define os novos tetos mínimo e máximo.

Consulte o valor e a data que irá receber seu benefício do INSS

Antes de tudo, é fundamental estar atento para evitar cair em golpes. O calendário de julho iniciou-se na terça-feira (25) e estima-se que 37 mil pessoas receberão algum valor ao longo deste mês.

Os pagamentos dos benefícios do INSS, como aposentadorias, pensões, auxílios e outros, passaram por reajustes, o que alterou os tetos mínimos e máximos. Os beneficiários são divididos em dois grupos:

Aqueles que recebem até um salário mínimo.

Os que recebem acima desse valor.

O valor mínimo teve um aumento de R$ 18, chegando ao teto de R$ 1.320. Para os que recebem mais de um salário mínimo, o teto máximo teve um aumento de R$ 420,27, chegando a R$ 7.507,49 nos pagamentos mensais.

Para verificar a data exata e o valor do pagamento de cada pessoa, é possível ligar para o telefone 135, que funciona das 7h às 22h. Os atendentes solicitarão alguns dados para realizar a verificação, mas é importante nunca fornecer informações financeiras, apenas nome completo, tipo e número do benefício.

Ademais, é fundamental tomar cuidado para evitar cair em golpes. A recomendação é acessar apenas os canais oficiais indicados acima, pois o INSS não solicita nenhum dado por e-mail, SMS ou WhatsApp. Caso haja dúvidas, é melhor procurar atendimento presencialmente nas agências da Previdência Social.

Calendário de pagamentos dos benefícios do INSS



Os pagamentos dos benefícios referentes ao mês de julho foram iniciados em 25 de julho e serão concluídos em 7 de agosto. O calendário segue a ordem do final do número do benefício de cada cidadão, priorizando os que recebem até um salário mínimo. Confira as datas para cada grupo:

Beneficiários até R$ 1.320

1 – 25/07/2023;

2 – 26/07/2023;

3 – 27/07/2023;

4 – 28/07/2023;

5 – 31/07/2023;

6 – 01/08/2023;

7 – 02/08/2023;

8 – 03/08/2023;

9 – 04/08/2023;

0 – 07/08/2023.

Beneficiários acima de um salário mínimo

1 e 6 – 01/08/2023;

2 e 7 – 02/08/2023;

3 e 8 – 03/08/2023;

4 e 9 – 04/08/2023;

5 e 0 – 07/08/2023.

Auxílio-doença sem perícia médica

Uma novidade no INSS facilitará o processo de obtenção do auxílio-doença, proporcionando aos beneficiários um acesso mais fácil à renda. Agora, os segurados não precisarão enfrentar longas filas presenciais para receber avaliação médica. Essa mudança visa diminuir o número de filas de espera no programa, que tem recebido críticas pela falta de atendimento e tempo de espera.

O INSS implementou uma novidade chamada Atestmed, que permite aos segurados do Instituto solicitar o benefício por meio de análise documental. Assim, dispensa a necessidade de perícia médica.

Com essa mudança, os laudos e atestados poderão ser enviados para a concessão do benefício, e a perícia médica não será mais obrigatória. O período de afastamento por doença foi ampliado para 180 dias.

Essa nova medida visa facilitar a vida dos beneficiários do INSS, tornando o processo de solicitação de auxílio-doença mais ágil e acessível. Caso haja reprovação do pedido, o cidadão terá até 15 dias para recorrer.

Anteriormente, o benefício com análise documental era restrito a localidades com tempo de espera para perícia superior a 30 dias. Além disso, o valor tinha a concessão por apenas 90 dias. Com a mudança, haverá também a concessão do auxílio-acidente por análise documental, desde que o empregador emita a Comunicação de Acidente de Trabalho.