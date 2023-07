O Nubank surgiu com o objetivo de facilitar os serviços bancários, oferecendo maior comodidade e poder aos seus clientes. A complexidade dos serviços financeiros costumava afastar as pessoas, promovendo experiências pouco positivas.

Contudo, o banco digital atua para reverter essa situação, ajudando milhões de clientes da América Latina a aumentarem o acesso aos serviços financeiros digitais. Assim, as pessoas poderão ter um acesso facilitado a serviços temidos devido à sua complexidade.

Assistente de pagamentos do Nubank

Em meio aos produtos e serviços oferecidos pelo Nubank para facilitar a vida dos seus clientes, está o Assistente de pagamentos. Em resumo, o principal objetivo dessa ferramenta é devolver às pessoas o controle sobre suas vidas financeiras.

“O assistente de pagamentos é uma ferramenta do Nubank criada para ajudar a administrar as suas contas e manter os pagamentos em dia. Com ele, seus principais compromissos financeiros ficam organizados e automatizados em uma área específica do aplicativo da conta pessoa física ou jurídica“, explica o Nubank.

Em outras palavras, os clientes podem gerenciar as contas através do aplicativo do banco digital. Tudo em um único lugar, com facilidade e praticidade. Aliás, a ferramenta age justamente como um assistente, realizando, basicamente, os seguintes serviços:

Pagamento de contas;

Lembrete de datas de vencimento;

Avisos sobre contas pagas ou pendentes.

Benefícios do Assistente de pagamentos

Muitas pessoas ficam em apuros todos os meses, sem conseguir dar conta de débitos e boletos. Com a correria do dia a dia, alguns clientes acabam esquecendo de pagar dívidas, ou até mesmo acreditam que pagaram, mas não o fizeram.

Quando isso acontece, várias pessoas acabam ficando desesperadas por causa dos juros e do pagamento inesperado que terá que fazer. Nem sempre há reserva para emergência, ou seja, atrasar o pagamento de contas pode ser uma verdadeira dor de cabeça para os brasileiros.

Pensando nisso, e tentando evitar que seus clientes passem por isso, o Nubank criou o Assistente de pagamentos. Em suma, a ferramenta ajuda os usuários a terem paz em relação aos seus compromissos financeiros, além de ajudar a controlar as finanças.

Veja os principais benefícios do Assistente de pagamentos do Nubank:



Agendamento de pagamentos: os clientes só precisam cadastrar as contas na ferramenta, como boletos, pagamentos mensais via Pix e fatura do cartão Nubank. Para consultar tudo isso, o banco digital oferece um ambiente virtual intuitivo para gerenciamento dos pagamentos;

os clientes só precisam cadastrar as contas na ferramenta, como boletos, pagamentos mensais via Pix e fatura do cartão Nubank. Para consultar tudo isso, o banco digital oferece um ambiente virtual intuitivo para gerenciamento dos pagamentos; Organização: o Assistente de pagamentos realiza pagamento de contas e débitos nas datas de vencimento, sempre que o cliente registrá-los no sistema. Em síntese, a ferramenta faz essa parte chata, sem a pessoa precisar perder tempo para fazer pagamentos, e ainda informa o status de cada conta;

o Assistente de pagamentos realiza pagamento de contas e débitos nas datas de vencimento, sempre que o cliente registrá-los no sistema. Em síntese, a ferramenta faz essa parte chata, sem a pessoa precisar perder tempo para fazer pagamentos, e ainda informa o status de cada conta; Controle da vida financeira: o assistente também avisa quando uma conta chegar ou mesmo quando houve a emissão de algum boleto no CPF do cliente. A ferramenta permite a busca por contas e boletos já foram cadastrados, ajudando na tomada de decisões das pessoas.

Cabe salientar que a efetivação do pagamento de qualquer conta ou boleto só vai ocorrer se o cliente agendar o pagamento pelo app. Assim, não há risco de pagamentos indesejados.

Veja como acessar o Assistente de pagamentos do Nubank

Muitos clientes do banco digital gostaram da nova ferramenta, que foi lançada em outubro de 2022. A saber, diversos usuários já estão utilizando os serviços do Assistente de pagamentos do Nubank.

Caso você ainda não esteja utilizando essa ferramenta, não perca mais tempo. Veja abaixo o passo a passo para começar a usar os serviços oferecidos:

Entre o app do Nubank com o seu login;

Acesse a área “Acompanhe também”, na tela inicial do aplicativo;

Clique em “Assistente de pagamentos”.

Ao realizar esses três passos simples, o cliente já poderá utilizar os serviços da nova ferramenta do Nubank. Em resumo, a pessoa deverá escolher o tipo de conta que irá colocar em modo automático, como Pix Programado e Débito automático. Também há a opção de fazer isso com a fatura do Nubank.

Por fim, os usuários podem ativar o Buscador de boletos. Esse serviço busca boletos emitidos no CPF do cliente, mas a pessoa deverá clicar em “Saiba mais”, na parte inferior do Assistente de pagamentos, para acessá-lo. Aliás, após a confirmação da solicitação, o usuário deverá esperar até 24 horas para que haja a conclusão da ativação.