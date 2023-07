Bethenny Frankel chama Jonah Hill de ‘palhaço de baixo nível’, mas critica ex por liberar mensagens de texto

Reproduzir conteúdo de vídeo





Bethenny Frankel está pesando no todo Jonah Hill controvérsia com seu ex … e ela parece estar do lado de Jonah em um ponto importante, apesar de ter um desentendimento horrível com ele.

A ex-aluna de “The Real Housewives of New York” postou um vídeo no TikTok na segunda-feira explicando que conheceu Hill no set de Jay Leno‘s “The Tonight Show” anos atrás e ele agiu como um “d ** k de baixo grau” para ela.

Frankel disse: “Ele foi colocado em cima e meio que me tratou como se fosse muito melhor do que [me]. Eu me senti como um perdedor e o ninguém que eu era.”

Mas Frankel não deixou que seus sentimentos pessoais em relação ao ator atrapalhassem seu julgamento sobre o drama atual de Hill com sua ex-namorada. Sarah Brady – sobre se a história deveria ter sido tornada pública em primeiro lugar.

Como você sabe, Brady divulgou nas redes sociais um monte de mensagens de texto entre ela e Hill, que ela afirma provar que ele é um “narcisista misógino”. Brady também acusou Hill de ser abusivo, manipulador e controlador.

Getty Composite Ex de Jonah Hill publica seus supostos textos e o chama de ‘misógino’



Frankel chamou os textos de Hill/Brady de “loucos”, mas ela também admitiu ter mensagens semelhantes de ida e volta com as pessoas, que no vácuo podem parecer malucas. Ela então questionou se Brady deveria ter publicado os textos, já que Brady mantinha um relacionamento romântico com Hill.

Bethenny continuou: “Não conheço toda a história, só leio trechos das manchetes, mas se você está em um relacionamento com alguém por um ano, os textos são um jogo justo?”

Ela terminou dizendo que a ideia de compartilhar publicamente textos de ex-namorados parece um “2023 assustador para mim”. Mas Bethenny também mencionou que não é bom ser “emocionalmente prejudicial” para seu parceiro, o que Brady afirmou que Hill era para ela.