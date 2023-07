Between the Links: Francis Ngannou vs. Tyson Fury, Volkanovski domina, Adesanya vs. Du Plessis

Embora o UFC 290 no último sábado tenha sido um dos melhores cards de luta que o UFC já apresentou em algum tempo, as manchetes foram transferidas daquele evento incrível para um dos ex-campeões peso-pesado da promoção, já que Francis Ngannou conseguiu a luta que queria.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discutirá Ngannou conseguindo uma luta de boxe com o campeão peso-pesado Tyson Fury em outubro, as chances que Ngannou tem e como o UFC responderá. Além disso, os tópicos incluem as principais histórias do UFC 290, a vitória dominante de Volkanovski contra Yair Rodriguez, a vitória de Alexandre Pantoja sobre Brandon Moreno em um clássico, Dricus Du Plessis chocando o mundo ao parar Robert Whittaker e seu subsequente cara a cara com Israel Adesanya, #UFCVegas77 neste sábado encabeçado por Holly Holm x Mayra Bueno Silva, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a revanche imediata entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.