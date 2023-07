Between the Links: Jamahal Hill desocupa, Makhachev x Oliveira 2, Chimaev x Costa, MVP free agency

Com tanta coisa acontecendo no UFC, e no espaço do MMA em geral, incluindo Jamahal Hill se machucando e desocupando o título dos meio-pesados ​​do UFC, o MMA Fighting está entregando a programação para os espectadores ao vivo esta semana.

Em um novo episódio de Between the Links, o painel responderá às perguntas dos fãs do começo ao fim e debaterá tópicos como a desocupação de Hill e o que isso pode significar para a divisão daqui para frente, Dana White anunciando Islam Makhachev x Charles Oliveira 2 e Khamzat Chimaev x Paulo Costa no UFC 294 em Abu Dhabi, Michael Page entrando na agência livre, UFC Londres neste sábado, grande vitória de Mayra Bueno Silva sobre Holly Holm no UFC Vegas 77, UFC 291, Jake Paul vs. Nate Diaz, Tyson Fury vs. Francis Ngannou e outras notícias no mundo dos esportes de combate.

Nesta semana, o painel traz Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.