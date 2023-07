Between the Links: Volkanovski x Rodriguez, prévia do UFC 290, Strickland brilha, McGregor-Chandler

Neste sábado, a extravagância anual da Semana Internacional da Luta do UFC será encerrada no UFC 290, com duas lutas pelo título, e um dos melhores lutadores peso por peso do planeta, Alexander Volkanovski, colocando seu título dos penas em jogo contra o campeão interino Yair Rodriguez no evento principal. Estilisticamente, Rodriguez é o teste de 145 libras mais difícil até hoje para Volkanovski?

Em uma nova edição do Between the Links, o painel vai detalhar a unificação dos penas, discutir para onde Volkanovski vai com uma vitória e muito mais. Além disso, os tópicos incluem o co-evento principal sob o radar entre o campeão peso mosca Brandon Moreno e o desafiante Alexandre Pantoja, como o restante do card se compara aos cards anteriores da Semana Internacional da Luta, a grande vitória de Sean Strickland sobre Abus Magomedov e suas chances de conseguir uma luta pelo título com Israel Adesanya a seguir, Conor McGregor e Michael Chandler se separaram no TUF e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.