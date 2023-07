Biblioteca Nacional recebe inscrições para Prêmio Literário até sexta-feira (28)

A Biblioteca Nacional está com inscrições abertas para o seu tradicional prêmio literário, realizado pela instituição desde o ano de 1994. De acordo com o edital, as inscrições para o Prêmio Literário 2023 serão recebidos até o dia 28 de julho, próxima sexta-feira.

A premiação é exclusiva para escritores brasileiros. O Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional tem por objetivo reconhecer a qualidade intelectual das obras publicadas no período de 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023, no Brasil, em língua portuguesa.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Biblioteca Nacional. De acordo com a instituição, o interessado deve clicar no botão “Cadastre-se aqui” para criar um cadastro na plataforma e, em seguida, clicar em “Página do Prêmio Literário” para realizar sua inscrição.

As inscrições são totalmente gratuitas. O regulamento do prêmio indica ainda que podem se inscrever escritores brasileiros que tenham obras inéditas (1ª edição) redigidas em língua portuguesa e publicadas por editoras nacionais, entre 1º de maio de 2022 e 30 de abril de 2023.

Autores independentes também podem concorrer, desde que a obra esteja em Depósito Legal e conte com o número do ISBN (International Standard Book Number) impresso.

Novidades para a edição de 2023

De acordo com a organização do Prêmio Literário 2023, neste ano, o evento conta como novidade a inclusão da categoria que contempla cantos ancestrais e narrativas da oralidade, recolhidas no Brasil, entre povos originários, ribeirinhos e de matrizes culturais, o Prêmio Akuli.

Atraveés da nova premiação para os textos de tradição oral, a Biblioteca Nacional faz uma homenagem a Akuli, jovem sábio da tribo Arekuná. Nesse sentido, a instituição relembra que o jovem foi um exímio narrador de histórias ancestrais, e destaca que a literatura oral sobre Macunaíma, que Akuli transmitiu ao cientista alemão Theodor Koch-Grünber, foi determinante para a obra de Mário de Andrade.

O poeta Marco Americo Lucchesi, presidente da Biblioteca Nacional, explica que premiar a tradição oral em um prêmio literário agrega a perspectiva de um olhar delicado sobre a memória oral. Nesse sentido, ele ressalta que:

“A ideia é privilegiar a produção oral, quando ela passa a integrar a fixação, o livro, a memória que se recupera – porque a Biblioteca Nacional também é a casa da memória”.

Premiação

Ainda de acordo com o regulamento do Prêmio Literário 2023, cada um dos premiados receberá a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ao todo, serão dez escritores premiados.



A premiação levará em conta diversos critérios indicados no edital. Desse modo, as comissões julgadoras definidas pela Biblioteca Nacional analisará os seguintes critérios: qualidade literária, originalidade, contribuição à cultura nacional, criatividade no uso dos recursos gráficos e excelência da tradução.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos resultados está prevista para o dia 27 de outubro de 2023. Os participantes poderão consultar a relação de premiados através do Diário Oficial da União e no portal da Biblioteca Nacional.

Categorias do Prêmio Literário 2023

O regulamento dessa edição da premiação prevê dez categorias distintas, sendo necessário optar por uma das categorias no momento da inscrição, considerando os critérios de cada uma delas. As categorias são as seguintes:

Poesia (Prêmio Alphonsus de Guimaraens);

Romance (Prêmio Machado de Assis );

); Conto (Prêmio Clarice Lispector );

); Tradução (Prêmio Paulo Rónai);

Ensaio Social (Prêmio Sérgio Buarque de Holanda);

Ensaio Literário (Prêmio Mario de Andrade);

Projeto Gráfico (Prêmio Aloísio Magalhães);

Literatura Infantil (Prêmio Sylvia Orthof);

Literatura Juvenil (Prêmio Glória Pondé);

Histórias de Tradição Oral (Prêmio Akuli).

Com informações da Agência Brasil.

