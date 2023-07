Bills QB Josh Allen fica com Hailee Steinfeld em escapada romântica mexicana

Josh Allen parece estar ficando muito mais sério com Hailee Steinfeld … os dois foram flagrados em uma sessão de pegação pesada durante as férias no México!!!

O quarterback do Buffalo Bills e a atriz passaram o 4 de julho ao sul da fronteira, fazendo as malas no PDA durante uma escapada romântica.

Josh e Hailee pareciam estar um sobre o outro na piscina do resort, abraçando-se e chupando o rosto.

Hailee exibiu seu corpo com um biquíni vermelho… e Josh exibiu seus músculos com uns shorts… não é à toa que eles não conseguiam manter as mãos – e os lábios – para si mesmos.

Josh e Hailee ainda não confirmaram publicamente que estão em um relacionamento romântico … mas os sinais claramente parecem estar lá … e nós os vimos anteriormente fique confortável em maio, durante um jantar de sushi na cidade de Nova York.

Agora, Josh e Hailee estão se internacionalizando… e se beijando.