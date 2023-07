Blac Chyna é vista pela primeira vez após sua transformação sem implantes de mama e bumbum ou preenchimentos

Blac Chyna agora está muito feliz e exibindo seu corpo agora que fez uma cirurgia para remover os implantes e preenchimentos que inicialmente moldaram seu corpo famoso para depois saltar para a fama de celebridade.

Chyna, cujo nome é Angela White, começou sua transformação há alguns meses, quando começou a dissolver os preenchimentos que moldavam seu queixo e bochechas.

Blac Chyna sofreu muito durante suas cirurgias

Depois disso, ela também removeu as injeções de silicone e também fez mais cirurgias plásticas para remover os dois implantes mamários.

A transformação de Blac Chyna ficou clara quando ela postou algumas fotos no Instagram usando uma baby doll branca para promover sua linha de perucas puras.

De volta Marchar, Chyna fez um vídeo no Instagram para que as pessoas saibam sobre sua jornada “Eu só quero que todas as mulheres saibam, não tomem injeções de silicone porque você pode ficar doente, pode morrer, ter complicações e todas essas outras coisas malucas.”

A modelo e influenciadora também acrescentou seus motivos pelos quais ela queria a mudança “Em primeiro lugar, estou cansado do visual. E não é lisonjeiro, não é o que eu pareço. Isso mudou totalmente meu rosto e estou pronto para voltar para Angela”

Como pessoa próxima ao estudo da teologia, ela também mencionou que depois de ser batizada sentiu a necessidade de ir até o fim e obteve o título de doutora pela Sacramento Theological Seminary and Bible College.

Em sua conta no Instagram, ela legendou o post como “Dra. Angela Renee White“, deixando as pessoas saberem que ela tinha um”Doutorado em Artes Liberais.” Grau.