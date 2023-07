Blog ao vivo do UFC 290: Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez

Este é o blog ao vivo do UFC 290 para Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez, a luta pelo título dos penas no sábado em Las Vegas.

Depois de uma tentativa fracassada de se tornar bicampeão em fevereiro, Volkanovski agora retorna ao peso pena para unificar os cinturões com o campeão interino Rodriguez. Segundo em todas as defesas de cinturão peso-pena com quatro já, Volkanovski fará mais uma para seu número crescente, em busca das impressionantes nove defesas de cinturão do GOAT divisional de José Aldo.

Há muito visto como uma das melhores perspectivas no MMA, Rodriguez finalmente cumpriu sua promessa ao parar Josh Emmett em fevereiro para reivindicar o título interino. Agora é mais um passo na competição para o lutador mexicano de 30 anos, que enfrenta um dos melhores lutadores de todos os tempos e, se conseguir, o México terá três campeões indiscutíveis do UFC.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC 290 abaixo.