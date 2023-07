Blog ao vivo do UFC 290: Robbie Lawler x Niko Price

Este é o blog ao vivo do UFC 290 para Robbie Lawler x Niko Price, o evento principal preliminar no sábado em Las Vegas.

Não costumamos fazer blogs ao vivo para lutas preliminares, mas quando é a corrida final de um grande de todos os tempos? Absolutamente.

Recém-saído de sua indução ao Hall da Fama do UFC, o ex-campeão dos meio-médios Lawler entra na gaiola pela última vez, procurando encerrar sua carreira com mais um destaque incrível. Um dos lutadores mais empolgantes de todos os tempos, ele foi metade da “Luta do Ano” em 2014, 2015 e 2016, uma sequência que talvez nunca seja igualada. Agora, depois de 22 anos de carreira, “Ruthless” finalmente pendura as luvas.

Um lutador empolgante e imprevisível por mérito próprio, Price conquistou quatro bônus de desempenho desde que ingressou no UFC em 2016, incluindo um nocaute memorável com o punho de martelo nas costas sobre Randy Brown. Vindo de uma derrota por nocaute para Phil Rowe em dezembro, Price agora busca se recuperar com a maior vitória de sua carreira sobre uma lenda do esporte.

