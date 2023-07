Blog ao vivo do UFC 291: Jan Blachowicz x Alex Pereira

Este é o blog ao vivo do UFC 291 para Jan Blachowicz x Alex Pereira, o co-evento principal dos meio-pesados ​​no sábado em Salt Lake City.

Ex-campeão do UFC, Jan Blachowicz quase adicionou uma segunda defesa de título ao seu excelente currículo em dezembro, quando lutou por um empate dividido contra Magomed Ankalaev pelo título vago até 205 libras. Com o cinturão mais uma vez vago devido a uma lesão, Blachowicz mais uma vez se encontra na lista curta para disputar o título, o que significa que uma vitória hoje à noite pode colocar o “Legendary Polish Power” de volta na linha.

Um dos kickboxers mais condecorados a fazer a transição para o MMA, Alex Pereira provou que é mais do que apenas um kickboxer ao conquistar o título dos médios do UFC em apenas sua oitava luta profissional, nocauteando o rival de longa data Israel Adesanya. Depois que Adesanya se vingou na revanche em abril, porém, Pereira decidiu que o corte para 185 era simplesmente demais e voltou sua atenção para um novo desafio. Agora, “Poatan” está indo direto para o fundo do poço com a esperança de que uma vitória o impulsione para outra disputa rápida pelo título.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal do UFC 291 abaixo.