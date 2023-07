Blog ao vivo do UFC 291: Tony Ferguson x Bobby Green

Este é o blog ao vivo do UFC 291 para Tony Ferguson x Bobby Green, a luta principal do card leve no sábado em Salt Lake City.

Um dos maiores pesos leves de todos os tempos, Tony Ferguson está muito longe dos dias felizes em que conseguiu uma sequência incrível de 12 vitórias consecutivas e conquistou o título interino do UFC. Nos últimos três anos, “El Cucuy” parecia uma casca de seu antigo eu, perdendo cinco seguidas, e muitos se perguntam se o homem de 39 anos deveria pendurar as luvas. Se Ferguson não conseguir vencer no sábado, essas ligações só vão aumentar.

A definição de um veterano obstinado, Bobby Green tem sido um dos pilares da divisão leve do UFC por uma década. Nos últimos anos, “King” começou a correr em direção ao top 15 da divisão, somando várias vitórias sólidas, mas ficando aquém do melhor que 155 tem a oferecer. No sábado, ele tem a chance de vencer uma lenda do esporte e provar que merece mais uma chance na ponta da tabela.

